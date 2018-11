SRAMOTAN POTEZ UFC-a! Oduzeli pojas borcu koji je nokautirao Miočića

Daniel Cormier bio je prvi u povijesti koji je u isto vrijeme držao titulu prvaka poluteške i teške kategorije UFC-a. Ključna riječ je “bio”, jer najjača MMA promocija na svijetu odizela mu je naslov u kategoriji do 93 kilograma.

Najduže od svih aktualnih prvaka on je držao tu titulu, čak 1316 dana, a u međuvremenu se preselio u tešku kategoriju, čiji pojas je ponio kada je nokautirao Stipu Miočića.

DC je, logično, razočaran ovakvom odlukom UFC-a.

“To je sranje. Titulu sam branio u siječnju i nikad nisam mislio da će me čekati koliko ja želim, ali… Razumijem ih, ne želim se žaliti i bespotrebno trošiti energiju na to”, kazao je Cormier.

Za spomenutu titulu, koja trenuto nema vlasnika, krajem godine će se boriti Jon Jones i Alexander Gustafsson.

“Razgovarao sam s UFC-om i obećali su mi borbu s pobjednikom tog okršaja. Prije toga moram završiti posao u teškoj kategoriji s Brockom Lesnarom”, rekao je Cormier, koji u subotu brani titulu teške kategorije protiv Derricka Lewisa.

DC je bio uvjeren da će titulu poluteške kategorije držati do 29. prosinca, ali UFC ga je preduhitrio i oduzeo ju ranije.

“Tijekom svoje karijere nikada nisam imao problema s UFC-om. Nikada me nisu prevarili. Uvijek su bili dobri prema meni. Tako da se ne brinem. Znam da će me meč protiv Lesnara i dalje čekati i ništa to ne može promijeniti. UFC me nikada do sada nije izradio.”