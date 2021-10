ŠOKIRAO SRBIJU JEDNIM POTEZOM U KARIJERI, PA IZJAVIO: ‘Da sam se rodio malo dalje, bio bih Hrvat!’

Autor: Dnevno Sport

Veliki talent i mlada regionalna nada MMA sporta, srpski borac Marko Bojković nedavno je potpisao profesionalni ugovor s najboljom i trenutno najbrže rastućom organizacijom u ovom dijelu Europe, Fight Nation Championshipom.

Bojković se priprema za superfight organizacije Hrvata, a ona bi se trebala održati u sklopu finala druge sezone ‘Armagedon Jamnica ProSport’ MMA lige.

Borba je na rasporedu sredinom prosinca, a borac iz malog sela Karavukovo otvorio se o svojoj karijeri.

Rođen je blizu granice s Hrvatskom

“Moje selo je jako blizu granice, pa da sam se rodio samo malo dalje, bio bih Hrvat!”, priča Bojković uz smijeh u razgovoru s 24sata.



Otkrio je kako se upoznao s borilačkim sportovima te zaplovio u MMA vode:

“Imao sam svega 14 godina i moj se rođak borio na predstavi jedne organizacije. Kad sam ja vidio kako to sve izgleda, rekao sam svojima: ‘To je to, ovo je ono čime se želim baviti u životu i u tome ću biti najbolji na svijetu”, otkriva.

Pohvalio se kako ga do sad nitko nije ‘ugasio’, odnosno nokautirao:

“Nikad se to nije dogodilo. Jednom sam dobio udarac u tijelo, ali to nije bilo gašenje, nego me ispuhao jer sam jeo deset minuta prije treninga”, zaključio je Bojković.