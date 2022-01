ŠOK ZA SVIJET SPORTA: Sportaš osuđen na smrt zbog protivljenja režimu

Iran je poznat kao zemlja u kojoj se svaki aktivizam protiv države drastično kažnjava, a pošteđeni nisu niti prominentni članovi društva kao sportaši koji znaju glavom platiti protivljenje sistemu.

Tako je danas osvanula vijest kako je boksač u Iranu osuđen je na smrt zbog svoje uloge u prosvjedima 2019. godine, objavile su nevladine organizacije za ljudska prava u ponedjeljak.

Mohammad Javad Vafaei-Sani (26) osuđen je na smrt zbog paljenja i uništavanja vladinih zgrada, kaže nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Norveškoj.

Slična sudbina

Mohammad je priveden u veljači 2020. godine, zbog sudjelovanja u demonstracijama u studenom 2019. izazvanim naglim povećanjem cijene goriva.

Vafaei-Sanija je boksački juniorski prvak države a trenutno se nalazi u istočnom gradu Mashhadu.

Njegova sudbina podsjeća na sudbinu 27-godišnjeg hrvača Navida Afkarija, koji je obješen u rujnu 2020. unatoč međunarodnom negodovanju i pozivima da se Iranu zabrani sudjelovanje na sportskim natjecanjima.

#Iran: Political prisoner Mohammad Javad Vafaei Sani, 26, has been sentenced to death after he endured two years in prison under torture on charges of “supporting MEK,” & “corruption on earth". UN Secretary General & UN High Commissioner for Human Rights should take urgent action pic.twitter.com/yAnnivgavv









— Shahin Gobadi (@gobadi) January 9, 2022