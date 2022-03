SLAVNI UKRAJINAC UZEO ORUŽJE, A ONDA PREOKRET: Domovinu već napustio, prima se drugog izazova…

Među ukrajinskim sportašima koji su po početku ruske invazije na Ukrajinu stavili svoju karijeru u drugi plan, osobito je odjeknula priča velikog boksača, teškaškog svjetskog prvaka Oleksandra Usika. U lanjskom velikom okršaju u kojem je svladao Britanca Anthonyja Joshuu, Usik je ujedinio naslove u organizacijama WBA, IBF, WBO i IBO, a kada se već planirao novi meč protiv Joshue, u prvi plan došao je rat u Ukrajini koji je sve zaustavio.

No, čini se da priča o toj borbi sada ponovno dolazi u prvi plan. Kako donose britanski mediji, uključujući i BBC, Usik je napustio svoju domovinu i nastavit će pripreme za meč protiv britanskog teškaša. Za sada se ne zna kada će se taj novi okršaj njih dvojice točno dogoditi. Spominjao se termin već u travnju, a kao nova opcija u igri je lipanj.

Kad god se taj meč dogodi, nove informacije govore da će Usik uskoro ponovno biti u akciji na pripremama. BBC je objavio da se pripreme 35-godišnjeg ukrajinskog teškaša neće dogoditi u susjednoj Poljskoj, kako se nagađalo, a točna lokacija nije poznata.

Po početku ruske invazije na Ukrajinu, Usik je napustio London u kojem je boravio i vratio se u domovinu, najavljujući spremnost za obranu svoje zemlje. Tada je boks pao u drugi plan, no to se promijenilo nakon što je Usik dobio dopuštenje ukrajinskih vlasti da napusti zemlju i vrati se pripremama za veliki boksački meč.

