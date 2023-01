SLAVNI BORAC OBRAČUNAO SE S ČETVORICOM! Sve krenulo zbog jedne djevojke, ni njegova Milana to nije primila lako

Nakon što je bio jako uspješan u mješovitim borilačkim vještinama, nekadašnji UFC-jev teškaški prvak Andrej Arlovski pokazao je svoje sposobnosti i izvan oktagona. Danas 43-godišnjak, rođeni Bjelorus koji živi u SAD-u je u jednom video intervjuu objavljenom na YouTubeu otkrio u kakvu je ‘tarapanu’ ušao nedugo po ulasku u 2023., nakon što je bio na novogodišnjoj proslavi u Londonu.

Ondje su bila četvorica nasilnika, maltretirali su jednu djevojku, a Arlovski to nije primio mirno. Kako je otkrio, krenuo je u obračun i uspio je otjerati napadače od kojih je jedan djevojci zadao udarac. “Vidio sam tamo trojicu ili četvoricu Albanaca”, rekao je bivši teškaški prvak, opisujući napadače i scenu u kojoj je djevojka bila u teškoj situaciji.

Arlovski je u svojoj reakciji prvo poželio napadačima sretnu novu godinu, a zatim ih je pitao što to rade. “Jedan od njih rekao mi je da se ne miješam, a drugi me dohvatio udarcem, zakačio me po uhu”, nastavio je poznati borac, dodajući da je jedan od napadača bio pijan, a u sukob željela umiješati i supruga Milana koja je bila uz Arlovskog u Londonu.





Arlovski je istaknuo da ovo nije moglo proći bez njegove reakcije jer smatra da uvijek treba braniti slabije, a tome podučava i svojeg sina.

Slavni borac pokazao je da se zna postaviti kada postane gusto, a tijekom karijere, svoju klasu pokazao je dolaskom do rekordnog broja pobjeda, 23, u povijesti teške kategorije u UFC-ju.









