SKANDAL NA EUROPSKOM PRVENSTVU: Hrvata na putu do zlata zaustavili suci i Rus u reprezentaciji Srbije

Veliki skandal dobro je protresao hrvatskog boksača Luku Plantić, koji je izgubio meč polufinala protiv Europskog prvenstva protiv Rusa koji nastupa za Srbiju Artjoma Agejeva.

Plantić je meč polufinala protiv izgubio podijeljenom odlukom sudaca 4-, a sve je podsjetilo odluku sudaca lani na Olimpijskim igrama u Tokiju i Svjetskom prvenstvu u Beogradu.

Naš boksač opet je zaustavljen odlukom sudaca, te mu je uništen san o zlatu na Europskom prvenstvu.

Sjeo iz protesta

Luka je nakon meča sjeo na centar ringa i time iskazao svoje nezadovoljstvo sudačkim kriterijem u polufinalu, a nije ga utješila niti brončana medalja.

Inače Agejev je jedan od sedmorice Rusa koji nose dres Srbije na EP-u u Erevanu.

Hrvatska je na EP-u uz Luku Plantića imala još četiri predstavnika; Petra Cetinića, Mattea Komadinu, Marka Zeljka i Damira Plantića.

