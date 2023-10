Sjajne vijesti za Filipa Hrgovića, napokon u poziciji za napad na tron

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović teško pronalazi put prema vrhu teške kategorije, ali ako je suditi prema zadnji vijestima, Hrga će napokon dobiti priliku za napad na svjetski tron po IBF verziji.

Naime, IBF organizacija osvježila je svoju ljestvicu izazivača i na prvo mjesto stavila Hrgovića, koji bi tako uskoro mogao u ring za naslov.

Podsjetimo, Filip se trebao boriti protiv Usika, ali to je propalo zbog najavljenog meča stoljeća između njega i Furyja pa je Hrgović bio opet stavljen na čekanje.

‼️ Eddie Hearn has suggested that Anthony Joshua could now pursue a Filip Hrgovic fight for the IBF heavyweight world title instead of Deontay Wilder: “That news changes things, the goal is to become a three-time world champion and that would allow us to do that. The Wilder fight… pic.twitter.com/YqQiQONKwy

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 6, 2023