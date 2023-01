SIN PREDJEDNIKA MILANOVIĆA POKLEKNUO TEK U FINALU! Veliki rezultat na Prvenstvu Hrvatske za mladog hrvača

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim stilom organizirano je pod palicom Dinka Kremića, trenera Hrvačkog kluba Sesvetski Kraljevec, koji je za ovu priliku bio voditelj i animator ove sportske priredbe.

Prvenstvo se održalo pred prepunim tribinama u dvorani Iver u Sesvetskom Kraljevcu, a organizatori su napravili pravi show. Bilo je light-showa, hladnog dima, prskalica, balona, profesionalnog DJ, tako da mnogi tvrde kako je ovo bilo najbolje organiziran prvenstvo dosad.

Najuspješniji klub na ovom prvenstvu bila je Vindija iz čijih redova dolaze tri nova nacionalna prvaka, a po medaljama najbolji su iz Metalca, koji su uz dva prvaka imali i četiri finalista, dok po jednog prvaka imaju Herkul, Sesvete i Lokomotiva.





Odličan nastup Milanovića

Na ovom prvenstvu nastupio je i 18-godišnji Marko Milanović, sin predsjednika RH Zorana Milanovica, koji je osvojio drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim stilom.

Mladog Milanovića je u finalu do 130 kilograma pobijedio Marko Koščević, no Milanović je do finala svladao je dvojicu znatno težih i starijih suparnika, da bi u finalu ipak bio bolji policijski specijalac i njegov klupski kolega iz Metalca.

Marko Milanović je tako u svojem prvom nastupu u seniorskoj konkurenciji dokazao kako je izniman potencijal i da se s pravom od njega očekuju veliki rezultati.