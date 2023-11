Sin hrvatskog branitelja napada u Beogradu: S Thompsonom išao na ljutog rivala, sad se opet bore

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dolazi vikend u kojem će se sutra Argentinac Francisco Barrio ‘Croata’ boriti s hrvatskom u srcu u Beogradu, a protivnik će mu na priredbi FNC 13 biti Crnogorac Vaso Bakočević, poznat i po nadimku ‘Psihopata’.

Francisco Barrio, sin Rodolfa Barrija Saavedre, čovjeka koji je iz svoje Argentine u ’90-ima došao braniti Hrvatsku, sada će pred sobom imati novi izazov. S Bakočevićem se već jedanput susreo i slavio je u Šibeniku. Bilo je to preklani u kolovozu, a tada je Croata prije borbe imao ulazak s “Dolaskom Hrvata”, uz glas Marka Perkovića Thompsona. U Beogradu najavljuje drugačije, kako ne bi podizao tenzije, no tenzije su visoke i bez toga.





Bakočević će tražiti uzvrat za poraz gušenjem u Šibeniku, kada je spominjao da je na njegovu izvedbu utjecala ozljeda tijekom borbe. Ovog puta se obojica nadaju da će sve proći čisto, bez prigovora s bilo koje strane, a prije toga, pale su nove teške riječi na sučeljavanju uoči meča.

Velika netrpeljivost

Velika je netrpeljivost između crnogorskog Psihopata i Croate. Vaso Bakočević to češće naglašava u javnim istupima, u kojima je više divlji. Barrio je mirniji, ali niti on ne ostaje dužan prije njihove nove borbe.

“Boli me k***c za njega!” poručio je Bakočević što misli o Croati, a onda je spomenuo hrvatskog borca Filipa Pejića, od kojeg je Barrio izgubio još 2014.

“Kad već pričamo o Pejiću, ti najbolje znaš kako on udara, ipak te ugasio u prvoj rundi! Puno mi je teži protivnik od tebe”, rekao je Vaso ‘Psihopata’.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vaso “Psycho” Bakocevic (@vaso_psycho)







Croata je na ovo uzvratio spominjući da ga Crnogorac zabavlja. “Postao mi je smiješan, dat ću mu poljubac, uvijek će biti tenzija”, rekao je.

U svojem naletu, Bakočević je Croatu ponovno napao riječima da je na pobjedi nad njim u Šibeniku gradio ugled.

“On treba držati moju sliku u kući, bez mene bi bio nitko i ništa”, napao je ‘Psihopata’, dodajući i malo ruganja govoru Argentinca koji diše i hrvatski.

“Pola toga te ne razumijem jer pričaš španjolski, je***e te jezična barijera!”, poručio je Bakočević.









Puno je ‘zle krvi’ između njih dvojice, a kako će to ispasti u novoj borbi, odgovor dolazi sutra navečer u Beogradu. Bakočević u meč ulazi s 43 pobjede i 23 poraza u profesionalnoj karijeri u mješovitim borilačkim vještinama, po podatku Sherdoga, dok Barrio ima 11-3.

Novi okršaj čeka, a Barrio je nakon prošlog govorio o napetoj atmosferi koja je preklani vladala u Šibeniku.

Tada je rekao da nije nacionalist i da ga ne zanima podizanje tenzija.

“Ušao sam na Thompsonovu pjesmu ‘Dolazak Hrvata’, ali na tu pjesmu stalno ulazim u ring. Ni to nema veze s nacionalizmom. On mi je najdraži pjevač, rođen je iz Čavoglava, a to je selo iz Šibensko-kninske županije. Borio sam se u Šibeniku koji je u istoj županiji i to je jedan od razloga. Drugi je što volim ovu zemlju, Hrvatska je moja druga domovina i poštujem ju kao što bih poštovao Švedsku da sam tamo odrastao. Volim svoju zemlju i ne mrzim druge”, pričao je Croata tom prilikom, a prenio je Gol.hr.