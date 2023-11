Sin hrvatskog branitelja ga ponizio u Srbiji, sad opet divlja: ‘Zavrnut ću im uši, jajare raspale’

Iako je u početku bio barem djelomično pomirljiv, barem za svoj karakter, koji dan nakon borilačkog spektakla FNC 13 u Beogradu Vaso Bakočević se opet javio nakon svojeg poraza od Francisca Barrija Croate. Argentinski borac koji obožava Hrvatsku je Vasu posramio dobivajući ga gušenjem, no crnogorski borac se s time ne miri.

“Novinarske ‘smrdine’ koje me mole za intervjue i poslije stavljaju jajarske naslove kao da me onaj papan izdominirao i poigrao se sa mnom, a ne jedva preživio i pobijedio, sljedeći put će dobiti intervju, ali prije toga ću da im zavrnuti uši pa onda neka mijauču i mekeću, a to ćemo snimiti mojom kamerom. Jajare raspale”, napao je Vaso one koji misle da je pao nakon Croatine dominacije.

Vaso bi se tukao, ovog puta s ljudima čije mu se mišljenje ne dopada, a u borbi, rezultat govori sve. Nije mogao do pobjede, slomio ga je argentinski borac poznat po nadimku Croata, sin Rodolfa Barrija Saavedre koji je ’90-ih došao iz svoje zemlje i sudjelovao u Domovinskom ratu.

Ovog puta Croata nije uspio izvesti sve što inače radi, poput ulaska u borbu s pjesmom ‘Dolazak Hrvata’, što je inače njegov izbor s obzirom na to da je obožavatelj Marka Perkovića Thompsona.

Nije smetalo što je ispalo tako. Argentinski borac koji obožava Hrvatsku obavio je posao protiv crnogorskog protivnika, a podsjetimo, to mu je bila druga pobjeda u isto toliko susreta s Bakočevićem.







Slavio je i preklani u Šibeniku, tada također gušenjem crnogorskog borca, a Bakočević je nakon te borbe opravdanje imao u ozljedi pretrpljenoj nešto ranije. Ovog puta takvog opravdanja nije bilo, ali Crnogorac svejedno divlja.

Što se Croate tiče, on je svima poslao jasnu poruku poslije borbe. Obratio se i onima koji su bili protiv njega u glavnom gradu Srbije.









“Jučer sam pobijedio u punoj dvorani u Beogradu gdje me vrijeđala većina navijača, ali nema veze jer sam cijelo vrijeme u mojem srcu osjećao da je cijela Hrvatska bila uz mene i navijala za mene. Hvala svima koji ste navijali i bili uz mene. Nije bilo lako, ali sam uspio. Sve za Hrvatsku!” bila je Croatina poruka.