Senzacija, Stipe Miočić protiv Jona Jonesa: Čeka nas UFC spektakl za naslov najboljeg na svijetu

Iako se već činilo kako Stipe Miočić se više neće vratiti u ring nakon neuspjelih pokušaja, noćas je došla prava bomba iz UFC-a, koji je potvrdio kako će se Stipe boriti za naslov svjetskog prvaka.

Kako je potvrdio i sam Dana White, Stipe Miočić će se za naslov boriti protiv nikog drugog već Jona Jonesa, najboljeg borca u povijesti MMA, uz našeg Stipu.

Mioči i Jones imat će vremena za pripremu, jer je meč zakazan za 11. studenoga u Madison Square Gardenu, na eventu UFC-a 295.

IT’S OFFICIALLY HAPPENING 🚨@JonnyBones vs @StipeMiocic for the heavyweight title will headline #UFC295 at Madison Square Garden!! pic.twitter.com/Que6RwEjo4

— UFC (@ufc) July 7, 2023