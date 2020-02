SAUDIJCI NUDE BOGOHULAN IZNOS ZA BOKSAČKI SPEKTAKL: Izbor je na Joshui

Tyson Fury prošlog je vikenda svladao Amerikanca Diontay Wildera, čime je postao novi teškaški prvak u WBC verziji. Iako postoji mogućnost uzvrata, koju Wilder može aktivirati u roku od mjesec dana od završetka zadnje borbe, naveliko se spominje dvoboj Furyja i još jednog Britanca u čijem su posjedu preostali teškaški pojasevi, Anthony Joshue. Bitanski mediji prenose da Saudijci žele biti domaćini tog boksačkog meča za kojeg navodno nude 400 miljuna funti.

“Dobivamo mnogo ponuda. Moguće je da će naredni meč protiv Wildera ili Joshue biti u Londonu, ali su moguće i druge lokacije. Tyson je broj jedan, ali ne znamo još da li Joshua zaista želi borbu. Ono što treba znati jest da će biti nokautiran, čak i jače od Wildera”, rekao je Fyurijev promotor Frank Warren.

Saudijska Arabija ima za cilj dovesti sve velike sportske događaje na svoje tlo.

“We WILL make the fight.” ✅

“We’ve got no problem with 50:50.”

“@EddieHearn has got his nose pressed up against the window looking at Fury.”@FrankWarren_TV has some good news about @Tyson_Fury v Anthony Joshua. pic.twitter.com/uvNEFM5sLw

