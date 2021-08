RAZOČARANJE ZA HRVATA NAKON TOKIJA: Htio je medalju, zna što je presudilo

Autor: I.K.

Ivan Kvesić je u subotu bio posljednja hrvatska nada za dolazak do medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, bio je u akciji pretposljednjeg dana Igara, ali nije uspio stići do polufinala u karateu. S titulom svjetskog prvaka, Kvesić se nadao uspjehu u kategoriji iznad 84 kilograma, no nije išlo do rezultata kakvom se nadao.

Poslije svega, hrvatski adut u karateu je po povratku u Zagreb u razgovoru s novinarima približio dojmove koji nisu bili sjajni.

Opisujući kako je doživio svoj nastup, Kvesić je kazao da je razočaran rezultatom, ali utjeha mu je što se dobro nosio s konkurencijom koja je u njegovoj skupini bila vrlo jaka.

S vremenom će biti ponosan

‘Kako vrijeme bude odmicalo, tako ću biti sve ponosniji jer sam uspio izboriti svoj nastup među 10 najboljih iz cijelog svijeta’, istaknuo je Kvesić.

Hrvatski adut koji se nadao medalji dodao je da je na koncu ispalo da su dvojica finalista bili iz njegove skupine, što govori u kako se teškoj konkurenciji našao. To se na koncu pokazalo presudnim.

Pariz bez karatea

Kvesiću je razočaranje zasigurno pojačalo to što za tri godine u Parizu neće biti karatea. Njegov sport bio je u programu tokijskih Igara, ali u Francuskoj karatisti i karatistice neće biti na okupu.

Opisujući svoje iskustvo iz Tokija, hrvatski adut istaknuo je da mu je na Igrama bilo stvarno lijepo.