‘RANJEN SAM, ALI NAŠAO SAM SNAGU’ Hrgović se emotivno slomio, kritičari ga ne štede…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Čim se doznalo da je Zhilei Zhang pristao na tu borbu, najavljivao se veliki izazov za Filipa Hrgovića u profesionalnim vodama u teškoj kategoriji. Najave da bi to mogla biti Hrgovićeva najteži profesionalni meč do sada ostvarile su se i u ringu. Hrvatski boksač prolazio je i teška razdoblja tijekom 12 rundi, no na koncu je slavio jednoglasnom odlukom sudaca, što se nije svidjelo svima koji su pratili ovaj meč.

Na to se Hrgović nije previše osvrtao. Njegov posao bio je odraditi najbolje što može, to je i uspio, stigla je nagrada, a sada je vrijeme za pogled dalje. Zhang ga je pomalo iznenadio svojim nastupom, što je priznao poslije meča, no bili su tu i drugi faktori koji su utjecali na tešku borbu do kraja jučerašnjeg nastupa u Saudijskoj Arabiji.

Jedna od njih bila je i velika osobna bol 30-godišnjeg hrvatskog teškaša, smrt oca Pere ranije ove godine, što je utjecalo na pripremu za ovaj veliki meč.





‘Velika pobjeda za mene’

Hrgović je pričao o ocu u prvim reakcijama nakon pobjede, a na svoju tugu vratio se i u razgovoru za Večernji list nakon što su se već slegnuli dojmovi po završetku okršaja sa Zhangom. Pripreme su zbog osobne boli bile teške, no 30-godišnji Hrvat ‘izgurao’ je sve u posebno zahtjevnim okolnostima koje su se odrazile i na njegovo izdanje u ringu.

‘Znam da nisam briljirao, da mogu puno bolje, ali mi je drago da sam i u ovoj situaciji u kojoj sam ranjen emotivno i kada nije bila moja noć našao snage za pobjedu nad dobrim borcem. Znam što sam prolazio i što još prolazim, zato je to velika pobjeda za mene’, rekao je Hrgović za Večernji.

Opcije za novi meč

Hrgović se pozabavio i mogućim budućim protivnikom u profesionalnim vodama. U sadašnjoj situaciji, osigurao je status obveznog izazivača za IBF-ov naslov koji drži Ukrajinac Oleksandr Usyk, no ukrajinski boksač kazao je da ga zanima samo meč protiv Tysona Furyja, što Hrgoviću može stvoriti probleme. Govoreći o opcijama, 30-godišnji Zagrepčanin kazao je da se može dogoditi i da Usyk bude primoran prepustiti svoj IBF-ov naslov ako bude ustrajan na meču samo protiv Furyja. To bi Hrgoviću otvorilo opciju borbe za tu ostavljenu titulu protiv još nepoznatog boksača, nekoga s IBF-ove ljestvice teškaša.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Filip Hrgovic (@filip_hrgovic)







Kritičari se javili

Ne nedostaje reakcija na Hrgovićevu pobjedu nad 39-godišnjim Kinezom, a ima ih puno i ispod videa na YouTubeu koji je objavio DAZN, s prikazom najzanimljivijih trenutaka hrvatsko-kineskog meča. Taj sažetak možete pogledati – ovdje.

Mnogi se u svojim reakcijama javljaju s riječima da Hrgović mora pokazati više, no ima i razumijevanja za takav nastup, između ostalog, zbog osobne boli nakon što je hrvatskom teškašu ranije ove godine preminuo otac, što je 30-godišnji Zagrepčanin i sam istaknuo kao važni razlog što nije bio pravi.









Bilo je tu i reakcija na hrvatskom i na nama bliskim jezicima, a među njima, tu je želja da Hrgović pokaže više nego u ogledu sa Zhangom. ‘Hrga, čestitke na pobjedi, ali daleko je to od napada na pojas. Dobio si dobre batine i ta tvoja najbolja forma nije došla do izražaja. Želim ti još puno rada i naravno da postaneš svjetski prvak’, stoji u jednom komentaru, a u dosta njih drugih, u prvi plan stavlja se da je 30-godišnji hrvatski teškaš pokazao obrambene ‘minuse’ u svojem nastupu.

Analize će trajati, bit će ih i u taboru hrvatskog boksača, s ciljem da bude još bolji u svojem sljedećem profesionalnom meču – kada god taj meč stigne.