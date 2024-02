Provokator nasrnuo na hrvatsku borilačku legendu, pogledajte kaos na vaganju

Autor: Ivor Krapac

Njemački Oberhausen je sutra domaćin priredbe Oktagon 53, u češkoj borilačkoj organizaciji Oktagon, a na njoj je u akciji i 41-godišnji Hrvat Ivica Trušček, legenda regionalne borilačke scene. Dan prije nego mu protivnik bude Nijemac Cihad Akipa, na vaganju je izbio sukob u kojem je Agipa nasrnuo na Truščeka, sa scenama koje su izazvale pažnju.

Sve je počelo nakon što je Nijemac počeo provocirati 36-godišnjeg Hrvata unoseći mu se u lice, a zatim, nakon što se Agipa nije dao, Trušček ga je rukama uhvatio oko pasa, pokušavajući ga odbiti od sebe. To je za njemačkog borca bio povod da krene u obračun u kojem je Hrvata uhvatio za glavu i potom počeo udarati, a potom su se umiješali i drugi, razbijajući ovu gužvu.

Na Instagramu je snimku sučeljavanja i udaraca na vaganju podijelila češka borilačka organizacija, uz riječi da je ovo potvrda rata. Snimka pokazuje da je Trušček slao njemačkom borcu poruku da je za borbene poze i unošenje u lice pravo vrijeme sutra dok se nađu u pravoj, profesionalnoj borbi, no Nijemac očito nije bio voljan čekati pa je ubrzo navalio još jače.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli OKTAGON MMA (@oktagonmma)









Golema razlika u iskustvu

Do sada u profesionalnoj karijeri, po podatcima stranice Sherdog, velika je razlika u iskustvu ova dva borca, s obzirom na to da Trušček ima 42 pobjede i 39 poraza, a 27-godišnji Akipa je u borilačkoj karijeri na omjeru 6-1. Hrvatski borac inače nije sklon tome da prije borbe stvari budu izvan kontrole, no ovog puta se to dogodilo zbog toga što je na njega išao Nijemac kojem je krv očito vruća.

Sutra će se u njemačkom Oberhausenu ponovno sresti, bit će to u večernjim satima na priredbi koja će početi u šest popodne, a tu će doći za vrijeme i za nove udarce u okršaju Truščeka i 27-godišnjeg Nijemca, nakon scena koje su odjeknule u sučeljavanju dan prije borbe.