PROGNOSTIČARI PREDVIĐAJU POBJEDU RUIZA: Za uzvrat s Joshuom, Ruiz u top formi

Autor: J.V.H.

Meksički nokauter Andy Ruiz Jr. odlučio je pred uzvrat sa snagatorom Joshuom malo promijeniti taktiku. Naime, Meksikanac je izgubio nešto od svoje korpulentnosti, a sada znamo i zašto.

Ako ćemo vjerovati prvom borcu meksičkog porijekla koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, onda saznajemo da bi se on 7. prosinca trebao u Saudijskoj Arabiji pojaviti otprilike 4 i pol kilograma lakši u odnosu na večer u kojoj je šokirao svijet.

“Prošli put smo imali mjesec i tjedan dana za trening, a tad sam htio biti malo teži jer je Joshua bio poprilično velik. Htio sam biti sposoban nositi njegovu težinu, ali i primati njegove udarce. Ovoga puta bit ću nekih 4 i pol kilograma lakši, a samim time vjerujem i da ću biti još bolji borac. Bit ću brži, ‘pustit’ ću ruke, a i rad nogu će se ubrzati”, otkrio je Ruiz na press konferenciji u San Diegu.

Svjetski prvak uvjeren je da gubitak kilograma neće značiti i gubitak snage, a vjeruje i kako je ‘pročitao’ Joshuin plan za revanš.

“Nikako, mislim da to neće utjecati. Štoviše, mogu samo biti još jači i još brži. A to će mi dobro doći ako on bude trčao naokolo. Mislim da je njegov plan pobjeda na bodove… Morat ću kratiti distancu i ‘pustiti’ ruke… Upravo na tome treniramo. Ono što smo činili u prvoj borbi je upalilo, tako da nam trebaju samo neke prilagodbe. Sto puta smo pogledali snimku i uočili neke moje, ali i njegove pogreške. To sada pokušavamo ispraviti… Gledajte, 7. prosinca, kada pobijedim u revanšu, svi ćete znati da sve ovo nije slučajnost”, hrabro je poručio Ruiz svjestan činjenice da će i Joshua imati i svog ‘asa u rukavu’:





“Znam da će on spremiti nekoliko trikova, ali imat ću ih i ja. On mi izgleda mršavije nego prošli put, ali mislim da to neće napraviti razliku”, zaključio je svjetski prvak po WBA (Super), IBF, WBO i IBO verzijama.

Po svemu sudeći gledat ćemo jedan brži i “izdržljiviji” meč u uzvratu. Gubitkom mišićne mase Joshua će dobiti na izdržljivosti, pošto je znano da su mišići veliki potrošači kisika, i s tim u vezi, spremnici za skupljanje mliječne kiseline koja blokira rad, odnosno pokret. Gubitak mišićne mase odrazit će se i na brzinu, koja će biti veća, a gubitak snage udarca, vjeruju u Joshuinom timu, neće mnogo “ići niz brdo”.

S druge strane masa koju je skinuo simpatični Meksikanac u većoj je mjeri masno tkivo, što znači da će dobit na izdržljivosti u odnosu na Joshuu iz sasvim drugog razloga. Osim toga, i ovako pokretljiv Meksikanac dobit će na brzini pokreta, što je velika opasnost za Joshuu kojem eskivaže nisu jača strana.

“Sad je sve stvar psihe. Smatram i da će Ruizu ovoga puta biti lakše boksati jer će u ovaj meč ući bez ikakve dvojbe oko svojih sposobnosti, to je sve nestalo. Kad se nađeš u problemima, u kakvima se Joshua našao u borbi s ratnikom poput Ruiza, onda će se tvoj um instantno vratiti u te teške trenutke iz prve borbe. Mislim da će ishod ponovno biti isti, možda čak meč završi i brže nego prišli put (7. runda, op.a.). Uglavnom, puno će toga ovisiti o tome može li li Joshua prebroditi strahove iz prve borbe. Ja mislim da je Andy dobio svo samopouzdanje koje treba. On nema milijune dolara, Joshua ima. Znači, imate jednog s punim tanjurom, a drugog koji je prvi meksički prvak u povijesti. E taj drugi neće izgubiti. Takvog biste trebali ubiti da izgubi”, zaključio je bivši boksački prvakLamon Brewster, te je dodao da je između Deontaya Wildera i Tysona Furyja “Brončani bombarder” teži ispit za Ruiza.