PROFESIONALNI BORAC ČITAO KOMENTARE PA PREBIO ČOVJEKA! Uhodio ga je zbog uvreda, a potom ga nokautirao!

MMA borac i profesionalni natjecatelj u Bare Knuckle Fighting Championshipu, odnosno borbi bez rukavica, Uly Diaz našao se u centru pažnje zbog velikog incidenta u kojem je sudjelovao.

Naime, protiv borca je u SAD-u podignuta optužnica jer je jednom navijaču nanio teške tjelesne povrede i to sve zbog komentara na internetu! Diaz je pročitao neke negativne komentare koji mu se toliko nisu svidjeli da je pretukao čovjeka.

Pitate se kako? Ušao mu je u trag na društvenim mrežama, a potom ga i pronašao…

Diaz je pronašao lokaciju na kojoj se navijač nalazi te ga toliko izudarao da je morala reagirati i hitna pomoć. Diaz je inače vlasnik najbržeg nokauta u povijesti boksa bez rukavica, a priča o njegovom napadu na navijača ima nekoliko verzija.

Miami’s Uly “The Monster” Diaz with the fastest knockout in BKFC history. 3 seconds. pic.twitter.com/rgFLM18wd8

— Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) November 14, 2020