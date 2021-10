PRIREDILI SU SPEKTAKL, A SADA SJEDNITE DOK ČITATE OVU VIJEST! Evo koliko su ‘Kralj Cigana’ i njegov protivnik zaradili!

Britanski boksač Tyson Fury obranio je titulu svjetskog WBC i The Ring prvaka teške kategorije nakon što je svladao Deontaya Wildera noćas u Las Vegasu.

Fury je nokautirao Wildera u 11. rundi meča i zasluženo slavio protiv američkog boksača. Dan kasnije svi pričaju o meču godine, dok ‘Kralj Cigana’ i Wilder broje novčanice.

Naime, poznato je koliko je dvojac zaradio nakon spektakla u Las Vegasu.

Na osnovu ugovora koji su potpisali prije borbe, Fury će zaraditi nevjerojatnih 30 milijuna dolara te 60 posto PPV prihoda (Pay-per-view), dok će poraženi Wilder zaraditi 20 milijuna dolara uz 40 posto PPV prihoda.

🎶 Walking in Vegas 🎶

🎶 Lancashire, la, la, la! 🎶

It’s not a @Tyson_Fury victory until he serenades us 😅 pic.twitter.com/q07DWf8rmt

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) October 10, 2021