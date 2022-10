PREMINULA ISTINSKA LEGENDA BORILAČKOG SPORTA: Borio se u ‘Ratu svjetova’

Autor: Dnevno GIŠ

Svijet borilačkih sportova danas je zadesila tužna vijest kada se saznalo kako je u 79. godini preminuo legendarni japanski hrvač Antonio Inoki, objavila je njegova hrvačka organizacija NJPW.

Antonio Inoki ostat će zauvijek zapamćen po zapravo prvoj MMA borbi protiv Muhammada Alija 1976. godine, koja je tada bila na najavljivana pod spektakularnim nazivom “Rat svjetova”.

Antonio Inoki rođen je kao Kanji Inoki, 20. veljače 1943. godine u Yokohami, gradu južno od Tokija, a u Brazil se preselio s 13 godina gdje je upoznao svog dugogodišnjeg mentora, veliku hrvačku zvijezdu Rikidozana.





Prva MMA borba

“Shrvani smo zbog odlaska našeg osnivača Antonija Inokija. Njegova postignuća, kako hrvačka, tako i ona u globalnoj zajednici nemaju premca i nikada neće biti zaboravljena. Naše su misli s njegovom obitelji, prijateljima i navijačima”, napisali su iz New Japan Pro Wrestling, organizacije je koju je upravo Inoki osnovao 1972. godine.

Borba protiv Muhameda Alija smatra se začetkom MMA-borbi, pošto je to bilo prvi je to puta da su se u ringu sučelili boksač i hrvač, a Svjetska hrvačka organizacija (WWE) upravo to smatra početkom mješovitih borbi. WWE je Inokija uvrstio i u svoju Kuću slavnih 2010. godine.

Rest in peace to Antonio Inoki, an absolute legend of combat spots. pic.twitter.com/uCFflP3ByC — Scott Coker (@ScottCoker) October 1, 2022