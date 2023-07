Preko Filipovića je došao do trona: Brat je silovao kućnu pomoćnicu, a zbog ovoga ne razgovaraju

Ako se vratimo na početak stoljeća sport je izgledao drugačije. Svaki je od tada doživio velike promjene. U nogometu je došao VAR, u košarci su tada dominirali jaki, visoki centri kojima je radijus kretanja bio reket. Skijanje je imalo puno duže i zahtjevnije utrke, a u svijetu MMA najbolja organizacija nije bio UFC već japanski PRIDE.

Kralj PRIDE-a bio je ruski gorostas i čovjek kojeg mnogi smatraju najboljim svih vremena Fedor Emelianenko. Iako visok “samo” 183 cm, a težak 108 kg imao je nevjerojatne fizičke sposobnosti. U Japanu se borio četiri godine i ostao neporažen. Bila je to najjača moguća konkurencija koju je borilački svijet ikada vidio, a on je bio na vrhu.

Njegova borba s Mirkom Filipovićem smatra se najboljom u povijesti sporta. Dobio je Cro Copa na bodove, a na vrhuncu moći pobjeđivao je Nagatu, Minotaura, Rendlamna i ostale velikane. Iz PRIDE-a je prešao prvo u razne rubne organizacije, a zatim potpisao ugovor sa Strikeforceom. Njegov pad došao je paralelno sa privatnim padom njegov brata.





Velikani Pridea

Fedor je svoje borilačko znanje stekao u vojsci. Od malih nogu bio je u borilačkom sportu prije svega u judu, ali tek u vojsci je unaprijedio svoje znanje. Njegov mlađi brat Alexander imao je potpuno drugačiji put. Rođeni su u danas poznatoj regiji Lugansk, gdje su se posljednjih devet godina vodile žestoke borbe Ukrajinaca i ruskih separatista koje je podržavala susjedna Rusija, a sam Fedor je Ukrajinu opružio za rat. Dok se Fedor kalio u vojsci Alex se bavio sitnim kriminalom i tukao se na ulicama.

Fedor je u intrevju 2008. rekao da je Alex u zatvoru proveo 3 i pol godine što je Alex demantirao. MMA stručnjaci tvrde da je Fedor zbog svojih jakih veza uspio zataškati Alexov dosje i tako mu omogućio da se bori u Japanu. Japanski zakoni su vrlo strogi te u zemlju ne puštaju ikoga tko je bio osuđen.

Međutim, Alexa otkrivaju i tetovaže na njemu. Ono što je on imao tetovirano su oznake i stupnjevi jedne od najjačih zatvorskih bandi u Rusiji. Na njegovu sreću sve je to otkriveno nakon perioda u Japanu. Dok Fedor u Japanu ima status božanstva, Alex nikad nije bio toliko dobar. U Japanu se borio tri godine, a baš je tamo zabilježio svoj MMA debiji. Naravno, baš je Fedor bio onaj koji je najviše pomagao da uopće dođe do Japana.

Međutim, pad s dogodio u isto vrijeme. Fedor je u Strikeforceu doživio prvi poraz nakon 10 godina. Nokautirao ga je Werdum, a sve se događalo paralelno s Alexovim skandalima. Te 2010. optužen je za silovanje jedne djevojke te za nacionalizam zbog kojeg su mu znatno smanjene mogućnosti gdje će se boriti. Navodno je to Fedora toliko potreslo da je počeo gubiti koncentraciju. Vidjelo se i to na njegovim borbama jer je nanizao tri poraza. Preselio se zatim u slabiju organizaciju gdje se vratio na pobjedničke staze, ali ti borci bili su daleko od njegove razine.

Svađa koja traje

Tri godine se nije borio, ali Alex je za to vrijeme bio još jednom optužen za silovanje, a onda i treći put kada je napokon i osuđen. Mlađi brat Fedora Emelianenka osuđen je zbog seksualnog zlostavljanja 26-godišnje Poline Stepanove iz Moldavije. Sud u Moskvi ga je osudio jer je u ožujku prošle godine u svojoj kući pod prisilom držao kućnu pomoćnicu, oduzeo joj putovnicu i prisilio na seksualne odnose. U zatvoru je proveo dvije godine, a kada je izašao krenula je velika svađa s Fedorom.

Alex je prilikom izlaska iz zatvora potpisao za promociju Ramzana Kadyrova, čečenskog vođe. Već prije su bili u jako lošim odnosima zbog skandala mlađeg brata, ali ovo je bila kap koja je prelila čašu. Bilo je to vrijeme kada je Kadyrov žestoko kritizirao Putina. Predsjednik Rusije u sjajnim je odnosima s Fedorom te je bio spreman njegov zadnji meč organizirati na Crvenom trgu u Moskvi, ali je zbog rata u Ukrajini spektakl propao.









Njihova svađa tada je postala javna, a među glavnim akterima ni kriv ni dužan našao se Mirko Filipović. Fedor je optužio Alexa da se uvijek krpao uz njega te da je karijeru napravio isključivo jer mu je on brat, a on je pak njega vječno sramotio svojim borbama i skandalima. Također, Alex je rekao da Fedor i njegov menadžer Vodov nisu ništa napravili kako bi mu pomogli u karijeri.

"Nitko te nije tjerao boriti se protiv Cro Copa. Ja sam se u to vrijeme borio na Grand Prixu, no spominjala se moja obrana pojasa protiv njega. No, onda je on izgubio od Randlemanna, a ti si vidio priliku, unatoč tome što smo te Vadim, ja i treneri odgovarali od toga, znajući tvoju predanost treningu i neiskustvo. Nisi se dovoljno dobro pripremio, umjesto da si gubio kilograme i radio na brzini ruku, ti si se još dodatno udebljao. Tijekom treninga sam te gledao i vidio utjecaje konstantnog konzumiranja alkohola. Tražili smo te da paziš na kilograme, a ti si nabacio pivski trbuh. Rezultat se na kraju vidio. Za to ti na kraju ne mogu nikako reći hvala. Pao si od Mirka na jedan pamtljiv način i sve do danas, u intervjuima me podsjećaju na to kako je Cro Cop nokautirao mog brata."









Na sve to Alex naravno nije šutio: “Kada bi samostalno organizirao borbe, on ne bi uspio pokriti ni najam dvorane, a sa mnom je punio stadione. On nije rekao ništa novo o meni, ništa što bi me šokiralo. Nazvao me Judom, a tko je onda on? Isus Krist? Meni je ispod časti iznositi njegov prljav veš. Znam sve o njegovim studentskim danima i služenju u vojsci, ali ne želim o tome pričati.”

I jedan i drugi su u mirovini. Fedor je u Rusiji heroj nacije, uzor mladima i čovjek od velikog povjerenja Vladimira Putina. Alexandar je pak odbačeni mlađi brat koji je na stupu srama zbog svega što je napravio. Biblijska je ovo priča o Kajinu i Abelu, ali u svijetu MMA. Nekoć braća u punom smislu značenja.