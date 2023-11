Prekinuo s djevojkom, a onda je majka završila u ringu s bivšom

Sasvim sigurno brojni su ljudi maštali o osveti svojim bivšim partnerima. Međutim, malo njih može reći da su natjerali svoju majku da ih nokautira umjesto njih. Naime, upravo se to dogodilo jednoj osobi nakon brutalne borbe u kavezu nedavno održane u Poljskoj.

Bilo je to tijekom događaja kojeg je organizirao Clout MMA u gradu Plock, koji je uključivao najnoviju u nizu bizarnih borbi u MMA-ju u zemlji i istočnoj Europi. Tamo je 50-godišnja majka stala licem u lice s 19-godišnjakom koja je ranije izlazila s njezinim sinom.

A 50 year old mother fought and knocked out her son’s 19 year old ex-girlfriend in an MMA fight. 😭‼️ pic.twitter.com/rzfE948PtU

— DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023