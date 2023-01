POZNATI SPORTAŠ BRUTALNO PRETUKAO SUSJEDU! ‘Mislim da bi me ubio da nisam pobjegla’

Irska zvijezda borilačkih sportova Conor McGregor ponovno se našao na naslovnicama, ali ne zbog neke pobjede u MMA-u, već zbog napada na njegovu susjedu iz Irske.

Naime, Conor je sredinom srpnja na Ibizi slavi 34. rođendan u jednom noćnom klubu, gdje je prepoznao susjedu iz Irske i pozvao ju je među svoje slavljeničko društvo.

Poslije disca uslijedio je i poziv na jahtu gdje je slavlje nastavljeno, koji je žena prihvatila, ali ono što ju zadesilo na jahti nije mogla niti sanjati.

Skok za spas

“McGregor je iznenada postao agresivan prema njegovoj bivšoj susjedi i to nakon što su se provodili cijele noći. Njegovo ponašanje se potpuno promijenilo, potpuno je poludio”, piše Ultima Hora i nastavlja:

“Vrijeđao ju je, a zatim ju je udario u trbuh i u lice. Nakon što je pala, skočio je o nju i počeo je vikati; ‘Ugušit ću te u vodi! Što ti misliš tko si?’, vikao je pobješnjeli Conor McGregor.

“Žena je bila toliko uplašena da je skočila s jahte u vodu kako bi pobjegla. Ubrzo su je spasila obalska straža. Ona je potom u policiji podnijela prijavu protiv Conora McGregora”, no poslije je promijenila priču jer se toliko uplašila da više nije spominjala McGregora da ju je napao.

“Kasnije je rekla istražiteljima da je nije napao McGregor i da samo želi ići kući. To je zaustavilo istragu, ali je ona potom nastavljen nakon što je žrtva u Irskoj podigla tužbu protiv McGregora”, pišu Španjolci.

probably @TheNotoriousMMA about the whole yacht thing right now #mcgregor #rumors pic.twitter.com/SxjCUSi2l0









— Movie Ideas Daily (@MovieIdeasDaily) January 25, 2023