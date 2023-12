Poznati novinar opleo po našem Hrgoviću: ‘On je prosječan boksač’

Filip Hrgović već godinama traži da mu se pruži prilika u samom vrhu teške kategorije, naš najbolji boksač nanizao je 17 pobjeda bez poraza kao profesionalac, ali izgleda kako Hrgi boksački svijet ne vjeruje baš previše.

Zadnji protivnik stvarno nije bio u rangu našeg teškaša, Hrgović je Marka de Morija riješio ekspresno i sada ponovno čeka da se u ringu suoči s nekim iz vrha kategorije.

Ipak Hrgovićeva pobjeda u Rijadu nije previše impresionirala poznatog boksački novinar Thomasa Hausera, koji misli kako Filip nema što tražiti u borbi za pojas po IBF kategoriji.

🖊️ Thomas Hauser laments boxing “shooting itself in the foot, again” as #JoshuaWilder falls to the wayside after Wilder’s shock loss to Joe Parker.

🎥 https://t.co/EC95daQjx2#Boxing pic.twitter.com/GgJlpB54ns

— Seconds Out Boxing (@SecondsOutLive) December 30, 2023