Poznati borac ljut zbog Miočića: ‘Kako je moguće da se on bori prije mene, bolji sam’

Autor: Ivan Lukač

Stipe Miočić trebao je početkom studenog ući u kavez s Joe Jonesom kako bi jednom za sva vremena odlučili tko je najbolji svih vremena. Međutim, Jones se ozlijedio i spektakl je propao.

Sve to naljutilo je privremenog prvaka UFC-a Britanca Toma Aspinalla koji je na svojim društvenim mrežama javno kritizirao organizaciju za koju nastupa.

“Kada se Stipe posljednji put borio i pobijedio, GTA: San Andreas je upravo izašao na Play Stationu 2. On će se sljedeći boriti za naslov u teškoj kategoriji, ispred mene koji sam privremeni prvak, aktivan, i trenutno rangiran kao svjetski broj jedan. To me poprilično uzrujava” započeo je u svom stilu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tom Aspinall (@tomaspinallofficial)







Ljut na UFC

Zatim je dodao: “Stipe je jedan od mojih omiljenih boraca. Puno poštovanja prema njemu, njegov životopis je trenutno daleko bolji od mog. Uz to, UFC se nikada nije bavio ovime. Radi se o tome tko je trenutno najbolji, a vjerujem da sam to ja i ispravno je da to mogu dokazati.”

Poznat po svojoj priči Britanac se nije zaustavio: “Ako ste privremeni prvak, definitivno bi vaša sljedeća borba trebala biti za naslov”, napisao je pa nastavio: “Slažem se da je Stipe legenda, ali ja sam sebičan i želim dokazati da sam najbolje stoga ću plakati ako to želim.”









Za kraj je dodao: “Završni ‘fun fact‘: Otkako je Stipe posljednji put pobijedio, ozlijedio sam koljeno, prošao kroz proces rehabilitacije, imao godinu dana pauze, imao također i sedam UFC borbi, uključujući četiri pobjede protiv TOP 10 rangiranih protivnika i osvojio privremenu titulu na ‘short notice‘ od dva tjedna.”

Podsjetimo, Miočić se zadnji put borio prije gotovo tri godine kada ga je porazio Kamerunac Francis Ngannou koji je u međuvremnu potpisao za PFL te se boksao s Furyem. Ngannou je naglasio da mu je glavni cilj postati prvak svijeta u boksu.