Poznata sportašica pokazala gole grudi poslije pobjede i dobila otkaz

Zvijezda jedne webstranice za dijeljenje intimnog sadržana, Daniella Hemsley (22), slavila je boksačkom meču u Dublinu protiv Aleksandre Danielke jednoglasnom odlukom sudaca.

Doduše, za to pobjedu nitko nebi ni čudo da dotična nije pokazala gole grudi nakon nje. Iako je vro vjerojatno mislila da je to u tom trenutku zabavno brzo je promijenila mišljenje.

"Iako pokušavamo uvesti mnoge influencere u boks, razumijemo da je ovaj potez uvrijedio neke od vas i da nije u skladu sa standardima koje njegujemo. Ispričavamo se svima koje je njen potez uznemirio. Ona se neće pojaviti na završnoj priredbi" napisali su iz organizacije.





Velika popularnost

Nakon borbe se ispričala za svoj postupak, istaknuvši kako su ju nadvladale emocije: “Malo su me preplavile emocije, samo sam se htjela nekako izraziti.” Sam čin DAZN nije komentirao pa je pitanje je li režiser zaspao ili namjerno ostavio sporni kadar.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Daniella Hemsley (@daniella.hemsley)









Ipak, nema razloga za plakanje. Nakon ovog poteza privukla je još veći broj ljudi na svoju stranicu gdje objavljuje izazovne fotografije. Možemo tako reći da je golotinjom privukla još više ljudi na golotinju. U svakom slučaju odličan marketinški potez.

''Moje mišljenje je da to mrzim. Mrzim takve stvari. Toliko smo toga teškog napravili za žene u boksu i da se konačno počne poštovati njihova sposobnost i njihov rad. Jednu stvar morate razumjeti, a to je da ovo nije boks. Ovo treba iskorijeniti. To treba držati što dalje od profesionalnog boksa i nas se treba prestati povezivati s tim'', rekao je poznati promotor Eddie Hearn za Boxing Social.









