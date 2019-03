POVRATAK DAGESTANSKOG ORLA: Poznato je kad će Khabib u ring, ali ne zna se jedan bitan detalj!

Khabib je potvrdio kako će se boriti u rujnu na svojoj stranici VK. Objavio je post u kojem piše ‘prema Dani Whiteu, sljedeće Khabibova borba bit će u rujnu’, stoji u objavi na Twitter profilu MMA TEAM DAGESTAN, stranice koja uvijek prva ima podatke o najnovijim stvarima iz borilačkog života Khabiba Nurmagomedova.

“Vratit će se u rujnu. Sad je tako i tako suspendiran, a i ne bori se u Ramazanu. Zato će se boriti u rujnu”, rekao je Dana White, a pretpostavlja se kako bi datum sljedeće borbe trebao biti 7. rujna.

A tko će stajati na drugoj strani oktogona? To još nije poznato. Conor neće jer je otišao u mirovinu tako da bi ‘u sedlo’ mogli uskočiti Max Holloway i Dustin Poirier. Oni će se boriti na UFC-u 236 za interim titulu lake kategorije, a za ‘spajanje’ titula bi se pobjednik te borbe trebao naći u oktogonu s Nurmagomedovim.

No, tu je i Tony Ferguson koji trenutno ima psihičkih problema, ali je u oktogonu već 11 mečeva bez poraza. Također, četiri se puta trebao boriti s Khabibom (od 2015. do 2018.), ali sva je četiri puta borba bila odgođena. Možda je vrijeme da Tony napokon dobije priliku…

‘Khabib will be back in September’: #UFC boss Dana White on Russian champ Nurmagomedov’s projected return to octagon

