Posrnuli olimpijac ubio trudnu djevojku: Sedativ za konje imao ulogu u zločinu

Težak zločin je svojedobno odjeknuo, a sada je dobio i rasplet u SAD-u. Ubojica je posrnuli olimpijac, nekadašnji perspektivni boksač Felix Verdejo, koji je u društvu prijatelja s nadvožnjaka u rijeku bacio djevojku koju je usmrtio. Žrtva je bila trudna djevojka Keishla Rodriguez s kojom je Verdejo bio u vezi.

Ubojica je portorikanski boksač koji je za to osuđen na dvije doživotne kazne zatvora. Njegov pomagač u zločinu je ranije dobio zatvorsku kaznu na 30 godina.

Žrtva je bila djevojka koja je čekala dijete. Navodno je Verdejo od nje tražio da pobaci, a Rodriguez to nije htjela.

Former Puerto Rican boxer Félix Verdejo received two life sentences after he was found guilty in the grisly killing of a pregnant 27-year-old. https://t.co/KIcaeJJMId

— ABC News (@ABC) November 4, 2023