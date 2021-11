PORAZ HRVATSKE NA RUBU INCIDENTA: ‘Bilo je svega, ali morali smo biti spremni!’

Hrvatska muška reprezentacija u karateu, aktualni europski prvak s naslovom osvojenim ranije ove godine u Poreču, doživjela je ružan poraz u prvom kolu Svjetskog prvenstva koje se održava u Dubaiju. Poraz su hrvatskoj momčadi nanijeli Azerbajdžanci, a dojam o ružnom ostao je zbog stvari koje su se zbivale na putu do završnih 2-2, uz prednost Azerbajdžana s 14-13 u bodovima.

Okršaje su obilježile ozljede i teški udarci, diskvalifikacije i kontroverzne sudačke odluke, a Azerbajdžan se veselio nakon što je posljednju hrvatsku priliku imao Ivan Kvesić. Hrvatski predstavnik došao je do boda prednosti, no istodobno je bod bio dosuđen i njegovom protivniku, što je azerbajdžanskim reprezentativcima donijelo malu prednost za ukupno slavlje.

Prije toga, događale su se jako neobične stvari. Hrvatska je do jedne pobjede stigla diskvalifikacijom azerbajdžanskog natjecatelja zbog prejakog udarca u glavu Ante Mrvičića, zbog čega se hrvatskom borcu ukazivala pomoć, a na koncu je morao biti iznesen s borilišta. Trajala je konfuzija kako će to završiti, činilo se da će pobjeda biti dodijeljena Azerbajdžancu, a dok se na hrvatskoj strani već razmišljalo o žalbi, ipak je stigla diskvalifikacija za Azerbajdžan u toj borbi. Hrvatska je time stigla do poravnanja na 2-2 prije odlučujuće borbe Ivana Kvesića, a prije toga, pamti se i nastup Anđela Kvesića u kojem su Azerbajdžanci došli do ukupnih 2-0.

Sporna diskvalifikacija

U toj borbi, Anđelo Kvesić dobio je diskvalifikaciju poslije četiri opomene koje mu je dodijelila sutkinja iz Finske. Bila je to jedna od spornih situacija iz ovog susreta, donijela je ljutnju na hrvatskoj strani, ali moralo se krenuti dalje, prema borbama s kojima je stigao povratak u igru.

Hrvatska je uspjela izjednačiti, ali na kraju napetog i kontroverznog susreta, nije išlo do završnog slavlja. Aktualnim europskim prvacima je, tako, kao jedina nada u Dubaiju ostao mogući nastavak puta u repasažu, probije li se Azerbajdžan do finala.

Nevjerica na hrvatskoj strani

Ovakav rasplet donio je razočaranje u hrvatskom taboru, a sve što se događalo opisao je v.d. izbornika Danil Domdjoni, koji je na ovom natjecanju u toj ulozi zbog izostanka izbornika Dubravka Koleca zbog koronavirusa. Domdjoni je u izjavi za Hinu kazao da se dogodio izazov na koji je trebalo odgovoriti kako spada, a dodao je da je bilo zbilja svega, s puno sitnica koje su poremetile reprezentativce.

‘Mi smo izgubili mirnoću, a kad ste na SP-u, onda morate biti spremni na sve’, rekao je razočarani Domdjoni.