POLICAJAC UBIO SVJETSKOG PRVAKA (33): ‘Izgubili smo legendu zbog tog bezumlja’

Velika tuga pogodila je scenu borilačkih sportova u Brazilu, s odjecima i izvan granica zemlje poznate po ‘jiu jitsuu’. Nakon hica iz vatrenog oružja u glavu, preminuo je Leandro Lo, 33-godišnji majstor te borilačke vještine koji je na sceni ‘jiu jitsua’ postao legenda.

Između ostalog, smrtno stradali borac bio je višestruki svjetski prvak, s osam osvojenih naslova unatrag 10 godina. Velika karijera prekinuta je u jednom trenutku, a sve se dogodilo u sukobu na jednoj zabavi u noćnom klubu u Sao Paulu, nakon koje se s teretom optužbi za ubojstvo suočava policijski službenik Henrique Otavio Oliveira Velozo. Policajac je potom pobjegao s mjesta događaja.

Po izvještajima svjedoka, Velozo je bio sudionik sukoba s legendarnim borcem i posegnuo je za vatrenim oružjem, a Lo nije preživio hitac u glavu. Po dolasku u bolnicu u Sao Paulu, stigla je tužna vijest da ga liječnička intervencija ne može spasiti.

Koliko se za sada zna, tragičan kraj dogodio se nakon što je sukob u noćnom klubu izbio poslije jedne provokacije policijskog službenika. Velozo je sa stola za kojim je sjedio Lo uzeo bocu, a poznati borac na to je uzvratio rušenjem i držanjem policajca. Nakon što se Velozo osovio na noge, stigao je hitac koji se pokazao kobnim za višestrukog svjetskog prvaka.

Poslije vijesti da poznati brazilski majstor ‘jiu jitsua’ nije preživio hitac iz vatrenog oružja, s porukama oproštaja javljaju se njegovi kolege, a tuguju i brojni pratitelji zbivanja na svjetskoj borilačkoj sceni. U toj tuzi, ima i bijesa zbog onoga što se dogodilo u Sao Paulu. ‘Izgubili smo legendu zbog bezumnog nasilja s oružjem. Počivaj u miru, Leandro Lo’, stoji u jednoj reakciji na Twitteru.

We lost a legend to senseless gun violence 💔🕊 RIP to Leandro Lo pic.twitter.com/qcl59RZkfO









— BJJ Saved My Life (@BJJSavedMyLife) August 7, 2022