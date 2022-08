‘POKRALI SU GA, HRGOVIĆ NIJE SMIO POBIJEDITI’: Jedan čovjek baš napada Hrvata, nikako se ne može pomiriti…

Stvari nikako da se stišaju nakon meča Hrgović Zhang, kojeg je naš najbolji boksač dobio nakon 12 iscrpljujućih rundi jednoglasnom odlukom sudaca, ali nakon meča povela se polemika oko zasluženosti pobjede Filipa Hrgovića, koji je bio u problemima početkom meča i u petoj rundi.

Baš tako je meč vidio trener 39-godišnjeg Kineza, koji smatra kako je njegov pulen zakinut za pobjedu i mogućnost borbe za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji.

“Ovo je bila jako laka borba za presuditi. Ja sam izračunao da je bilo 115:112 za Zhileija jer je sedam rundi dobio on. Osim toga, za prvu dobiva dodatni bod zbog brojanja. Suce koji su presudili za Hrgovića treba istražiti. Obojica boraca bili su odlični, ali poštenje treba biti na prvom mjestu, a ova odluka nije poštena. Zhilei je zaslužio pobjedu i on bi se, a ne Hrgović, trebao boriti za svjetski naslov”, izjavio je Shaun George.

Branim potlačene

I dok tabor Kineza negoduje, Hrgovićev dugogodišnji “neprijatelj” Alen Babić smatra kako je Filip pošteno pobijedio na bodove te ga je na neki način obranio od napada.

"Now award the win to Hrgovic" pic.twitter.com/aAnNbu0Ifb

