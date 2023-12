Pogledajte u što su pretvorili Hrgovića u najavi boksačkog spektakla, totalno je neprepoznatljiv

Dosta sportaša i sportašica će se uoči Božića okrenuti predahu, makar nakratko, ali to ne vrijedi za Filipa Hrgovića koji je ovih dana itekako zauzet. Hrgović se pripema za veliki boksački spektakl na kojem će 23. prosinca u saudijskom Rijadu ići na Australca Marka De Morija, a bit će to prilika da 31-godišnji Zagrepčanin dođe do 17. pobjede u isto toliko mečeva u profesionalnoj karijeri i time učvrsti svoj status prvog izazivača za teškaški svjetski naslov po IBF-u.

Hrgović i dalje čeka svoju šansu za napad na svjetsku titulu, a u međuvremenu, priprema se za meč protiv 41-godišnjeg Australca u boksačkom spektaklu na kojem je najavljen kao jedna od zvijezda večeri. Uvršten je i u video koji najavljuje večer u Rijadu, a tu se pojavio u posebnom izdanju. Pretvorili su ga u zombija u doba apokalipse, što je tema cijelog videa kojim se zagrijava boksačke ‘fanove’ za dolazeću veliku večer.

Video je predstavio boksački profil DAZN-a na Twitteru, danas X-u. DAZN ima prava prijenosa večeri u Saudijskoj Arabiji, dakako, uključujući i Hrgovićev meč protiv De Morija.

