Pogledajte najavu boksačkog meča stoljeća: Traži se nasljednik pobjednika nad velikim Hrvatom

Sada više nema dvojbi, barem ako se ne umiješa viša sila. Veliki meč u kojem će se Tyson Fury i Oleksandr Usik sučeliti za ujedinjenje svjetskih teškaških naslova zakazan je i potvrđen za 17. veljače iduće godine, a mjesto zbivanja bit će Rijad. Saudijska Arabija će, tako, ugostiti spektakl koji je, iz povijesne perspektive, boksački meč stoljeća koje traje.

Za Furyja i Usika slijedi posebna prilika za ujedinjenje titula, što je posljednji put napravio Lennox Lewis prije nego smo zagazili u 2000-te. Lewis je svjetske teškaške naslove ujedinio u svojem posjedu 1999. godine.

Lennox Lewis je to napravio u svojoj sjajnoj boksačkoj karijeri u kojoj je 1998. u teškom meču za obranu naslova po WBC-u svladao Željka Mavrovića, tada velikog hrvatskog teškaškog asa. Do ujedinjenja naslova došao je godinu kasnije kada je svladao Evandera Holyfielda.

Sučeljavanje Furyja i Usika nakon potvrde termina velikog meča pokazalo je puno žestine. Pri tome je osobito jako išao Fury, koji se probao nametnuti na taj način, a Ukrajinac je na provokacije britanske boksačke zvijezde uglavnom reagirao smiješkom.

Fury se, pak, baš i nije dao. Probao se unijeti Usiku u lice i nakon što su ih razdvojili poslije bliskog kontakta.

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk AGGRESSIVE FIRST FACE-OFF as Fury sticks his head on Usyk ahead of their undisputed fight on Feb 17th…

— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 16, 2023