Pogledajte kako se poznati sportaš obračunao s golemom anakondom

Jedna pomalo nevjerojatno snimka stiže nam iz SAD-a. Tamo se nalazi Tyrone Spong (38). Surinamsko-nizozemski borac teške kategorije uspio ju, ni više ni manje, uloviti anakondu.

Uspio se obraniti, a nakon toga ju je uhvatio za vrat i prebacio u vozilo. Video je uskoro postao hit na društvenim mrežama. Poprilično impresivna tehnika.

Spong u boksačkoj karijeri ima 14-0, a kao kickboksač imao je 107 pobjeda u 116 borbi. Od toga ih je 73 pobijedio nokautom. Bio je i prvak po Gloyru gdje je upisao pobjedu protiv legendarnog Remya Bonjaskyog, Pete Aresta, ali i poraze od Overeema, Le Bannera…

Kickboxing legend @Tyrone_spong catches an Anaconda with his bare hands… pic.twitter.com/kf8GLRVbOP

— Fight Haven (@FightHaven) January 30, 2024