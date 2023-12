Pljuska za pljuskom za Hrgovića, nepravda kojom vrijeđaju hrvatski ponos

Pred najboljim hrvatskim boskačem Filipom Hrgovićem je okršaj protiv Australca Marka de Morija. Borba će se održati u sklopu velikom borilačkog spektakla u Rijadu u subotu 23. prosinca, a na spektaklu pod imenom ‘Day of Reckoning’ nastupit će brojna renomirana imena iz svijeta boksa među kojima se posebno ističu Anthony Joshua, Deontay Wilder, Joseph Parker, Otto Wallin…

Hrgović je na papiru veliki favorit protiv De Morija, a očekuje da će nakon tog meča i pobjede u koju je uvjeren, napokon dobiti priliku napasti pojas IBF-ovog prvaka.

“Imam osjećaj da najbolje vrijeme dolazi za mene. Mlad sam, neporažen sam i sljedeće godine osjećam da ću postati svjetski prvak. IBF je naredio da se pobjednik borbe između Tysona Furyja i Oleksandra Usika mora boriti protiv mene ili odreći se titule ako oni dogovore revanš. Nakon toliko godina čekanja došlo je moje vrijeme i spreman sam iskoristiti priliku koju sam dobio u borbi za titulu”, rekao je Hrgović u najavi meča.

𝐃𝐀𝐘 𝐎𝐅 𝐑𝐄𝐂𝐊𝐎𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐎𝐍 𝐃𝐀𝐙𝐍

DAZN will be broadcasting the biggest boxing event of the year, WORLDWIDE

Watch @anthonyjoshua, @BronzeBomber, and many more on DAZN PPV, December 23 🔥#DayOfReckoning | #RiyadhSeason pic.twitter.com/b6xZHDc3Ss

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 24, 2023