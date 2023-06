Plazibat pretrpio nokaut, ništa od pobjede karijere! Šok pred brojnim navijačima, pamti se samo incident sa sucem

Antonio Plazibat nije ostvario pobjedu karijere. U borbi za status privremenog prvaka u teškoj kategoriji Gloryja, hrvatski kickboksač je u petoj rundi doživio poraz nokautom od Kevina Tariqa Osara, svojeg dobrog prijatelja, u meču u kojem je Plazibata pratilo više tisuća hrvatskih navijača u Ahoy Areni u Rotterdamu.

Hrvatski borac nije se uspio oduprijeti Osaru. Protivnik je dominirao u svim rundama prije nego je serijom udarca poslao Plazibata na tlo, a prije toga, iz kuta gledanja 29-godišnjeg Solinjanina pamti se samo jedna žestoka razmjena udaraca iz druge runde.

U njoj je nastradao sudac u ringu, Plazibat ga je slučajno ‘zakačio’ desnim krošeom, a ta incidentna situacija ostala je jedna od rijetkih koje će se pamtiti iz ovog nastupa hrvatskog kickboksača.

Prije nokauta u petoj rundi, Osaro je bio dominantan i u ranijem dijelu ovog meča. Bodovi su jednoglasno išli na njegovu stranu, a nakon četvrte runde, situacija je bila takva da je hrvatski borac morao na ‘sve ili ništa’, tražeći nokaut.

Ipak, nije to bila večer u kojoj se to moglo dogoditi, s obzirom na tijek događaja u ringu. Sve je završeno šokom za hrvatskog borca, ali i za mnoge druge. Pobjeda Osara odjeknula je kao senzacija, a nakon nje, kao privremeni prvak čekat će borbu protiv Rica Verhoevena za svjetski naslov, nakon što se Verhoeven oporavi od teške ozljede koljena zbog koje pauzira.

Peta runda:

Završen je meč, Osaro je u petoj rundi nokautom dovršio ovu borbu i privremeni je teškaški prvak Gloryja. Poslao je Plazibata na tlo svojom velikom serijom i nije bilo povratka, hrvatski borac nije se uspio podignuti.

Četvrta runda:

Osaro je još jednom pritisnuo Plazibata, otjerao ga je u kut i tamo držao udarcima koljenom i rukama, a situacija je takva da u petoj rundi hrvatskom kickboksaču treba nokaut.

Treća runda:

Novi problemi za hrvatskog kickboksača. Pri kraju treće runde bio je uzdrman nakon što ga je Osaro pogodio desnicom, Plazibat se ne uspijeva nametnuti, a i ova runda je kod svih pet sudaca pripala njegovom protivniku.

Druga runda:

Nakon što je druga runda prolazila bez veće inicijative, postalo je napeto u njezinoj završnici, s otvorenom razmjenom udaraca koju nije zaustavilo ni zvono za kraj ovog dijela meča. Plazibat je desnim krošeom slučajno ‘zakačio’ i udarcem oborio suca u ringu, sa sudačkom zamjenom koja se nakon toga morala dogoditi. Bodovi su pripali Osaru, ponovno kod svih pet sudaca, nije laka situacija za hrvatskog kickboksača…

Plazibat just blasted the referee at GLORY. Dropped him to the canvas. Dangerous job #COLLISION5 pic.twitter.com/3OLPiOKpcL

— caposa (@Grabaka_Hitman) June 17, 2023