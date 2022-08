‘PA ZAR JE ON PREŠAO U BRANITELJE?’: Hrgović u čudu nakon što se vratio u domovinu

Autor: Dnevno GIŠ

Zadnjih nekoliko godina mogli smo svjedočiti čestim provokacijama i podbadanjima Alena Babića prema najboljem hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću, ali nakon pobjede protiv Zhanga i kritika upućenih na istu od strane publike Babić je stao u obranu sunarodnjaka.

“Što se tiče mog Hrvata, dajem mu pobjedu za nijanse. No i dalje je to jednoglasna pobjeda”, napisao je Babić.

Iznenađen komentarom

“To je njihovo mišljenje, moje je da sam zasluženo pobijedio. Bilo je naporno, čak me i rušio, ali sam skupio dovoljno snage i preokrenuo meč”, izjavio je Hrgović.

Hrgović je bio iznenađen kada je saznao kako je Babić prokomentirao napade na njegovi teško izborenu pobjedu:

“On me branio? Zar je prešao i u branitelje? Nisam vidio te komentare, ja to ne čitam, ali eto, hvala mu ako me branio. To bismo i trebali raditi, sunarodnjaci smo i bivši kolege. Trebamo se braniti, a ne napadati kao što je on to radio zadnjih godinu, dvije”, izjavio je Hrgović, kojeg je Babić pozvao na meč preko Diliana Whytea.







Njih dvojica su nekada zajedno trenirali, a do zahlađenja odnosa došlo je nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je Babićev trener, ali izgleda kako je vrijeme i za nove i ljepše međuljudske odnose između naša dva boksača.