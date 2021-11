OVO JE NAJBRUTALNIJA FOTOGRAFIJA IKAD! Ovjekovječio izobličeno lice nakon udarca

UFC-ov event 268, koji je održan u Madison Square Gardenu ostat će zapamćen po jednoj od najboljih fotografija iz borilačkih sportova.

Naime, Frankie Edgar borio se protiv Marlona Vere na UFC-ovom eventu 268 u New Yorku, kada je dobio udarac u bradu nogom i završio u nokautu.

Sudac je odmah prekinuo meč, a Edgar će svoj nokaut moći više puta vidjeti na društvenim mrežama.

Izobličeno lice

Jedan od fotografa pored oktogona uspio je uhvatiti trenutak kada je Vere pogodio Edgara u bradu, a izobličeno lice nesretnog borca već je sada u konkurenciji za jednu od najboljih fotografija ove godine.

This photo of Frankie Edgar from last night might honestly be one of the most brutal punchfaces I've ever seen. (📷: @louisgrasse) pic.twitter.com/bJ0PjieiHS

— Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) November 7, 2021