OVAKVA TRAGEDIJA SE NIJE SMJELA DOGODITI: Mladić preminuo nakon humanitarnog meča

Još jedna tragedija potresla je svijet borilačkih sportova, kada je jedan mladić u dvadesetim preminuo nakon boksačkog meča u organizaciji Ultra White Collar Boxinga, u meču za humanitarne svrhe.

Humanitarna priredba održala se s ciljem da se prikupi novac za udrugu Cancer Research UK koja se bavi istraživanjem tumora, a organizatori Ultra White Collar Boxing shrvani su strašnim raspletom događanja, te su izrazili žaljenje obitelji preminulog.

Boksač koji je preminuo bio je u dvadesetim godinama života, no još se ne zna o kome se točno radilo. Nakon što je zadobio ozbiljne povrede glave prevezen je u bolnicu gdje ga nažalost nisu mogli spasiti.

Htjeli ih zabraniti

“Izražavamo duboku sućut obitelji čovjeka koji je tragično preminuo u bolnici nakon što je kao dio Ultra White Collar Boxing priredbe pokušao prikupiti novac za udrugu Cancer Research UK”, izjavili su organizatori i dodali:

“Naše misli su trenutno s njegovim najmilijima.”

🥊🥊 Well done Robin! 🥊🥊

Last Saturday, Robin stepped into the ring as part of Ultra White Collar Boxing's Peterborough event, and raised over £1,200 for Cancer Research UK!

💰 Got a few pennies left? Click the link below to donate!https://t.co/Xq8HnRCOYE pic.twitter.com/F0zlzoAHgz









— Zest Recycle (@ZestRecycle) April 13, 2022