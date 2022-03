OLIMPIJSKI PRVAK STRADAO U KUHINJI: Nevjerojatno što se dogodilo, posljedice su teške

Guillermo Rigondeaux, 41-godišnji kubanski profesionalni boksač koji je tijekom amaterske karijere slavio dva olimpijska zlata u bantam kategoriji, 2000. u Sydneyju i ’04. u Ateni, doživio je teške ozljede dok je bio u kuhinji u svojem domu u Miamiju.

Kako je za ESPN otkrio boksačev menadžer Alex Boronte, Rigondeaux je kuhao jedan od kubanskih specijaliteta, crni grah, kada je kuhalo pod tlakom odjednom proključalo, a vruća voda koja je iz njega izletjela poprskala je boksačkog prvaka u oči. Posljedice su teške, s opasnim opekotinama koje su Rigondeauxu značajno oštetile vid.

Po prvim informacijama, kubanski boksač izgubio je u prvom trenutku približno 80 posto osjeta vida, kako je otkrio njegov menadžer.

Posljedice kuhanja koje se pokazalo vrlo opasnim ostale su i na Rigondeauxovim prstima, koja su također opečena, no veću zabrinutost izaziva vid. Boksač je nakon opasnih ozljeda u kuhinji bio prebačen u bolnicu, a u pogledu unaprijed prema oporavku, ima i optimizma.

Guillermo Rigondeaux lost roughly 80% of his vision following an accident involving a pressure cooker late Thursday afternoon at his Miami home, the former champion’s manager, Alex Boronte, told @MikeCoppinger. https://t.co/BAbbmAmQgI

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 5, 2022