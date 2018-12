OGROMNO PRIZNANJE ZA HRGOVIĆA! ‘Filip je boksačka nada godine, ali treba popraviti dvije stvari’

U, za Hrvate vrlo plodonosnoj, 2018. godini, nekako su po strani ostali sjajni uspjesi i mečevi boksača Filipa Hrgovića. Stasiti Zagrepčanin rapidno se uspinje na svjetskoj ljestvici teškaša i samo u ovoj godini upisao je pobjede protiv Toma Littlea, Seana Turnera, Filiberta Tovara, Amira Mansoura i Kevina Johnsona.

Prema posljednjoj Boxrec ljestvici, Hrgović je na impresivnom 16. mjestu najboljih teškaša svijeta. Njegovo se ime sve češće pojavljuje u stranim medijima, a prostora mu je dao i Matt McGrain na boksačkom portalu The Sweet Science.

On ga je proglasio boksačkom nadom godine!

“Hrgović je poseban. Rođeni borac. U posljednja dva meča znatno je podigao nivo suparnika – protiv Mansoura je zadivio nokautom, a impresivan je bio i protiv Johnsona, iako ne i spektakularan. Napreduje iz borbe u borbu pod kubanskim trenerom Pedrom Diazom. Krasi ga kombinacija prednjeg i zadnjeg direkta. To je njegovo najjače oružje, a sve češće i napada tijelo suparnika. Međutim, mora popraviti obranu te više koristiti lijevu ruku i fingiranje jer to za sada ne postoji”, piše to o Hrgoviću McGrain.

Novinar procjenjuje kako bi Hrgović u 2019. godini trebao slaviti u tri meča i nakon toga bi trebao ući među najboljih deset. Sljedeći protivnik Hrgovića mogao bi biti britanski bombarder Dereck Chisora koji je u subotu izgubio nokautom u 11. rundi od Dilliana Whytea.