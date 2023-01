‘ODVEO ME U LIMUZINU, SKINUO MI HLAČICE I NAPAO ME’! Djevojka teško optužila legendu, jedanput se nije izvukao

U svojem burnom životu, Mike Tyson prošao je jako puno u boksačkom ringu i izvan njega, a ovih dana, odjeknula je još jedna neugodna priča koja se vezuje uz legendarnog bivšeg teškaša, slavnog nokautera.

Tyson je u tužbi u civilnom postupku podnesenoj ranije ovog mjeseca u New Yorku optužen za silovanje neimenovane djevojke, radi se o slučaju iz ranih ’90-ih, a djevojka se odvažila izaći sa svojom pričom nakon puno godina u kojima ju je, kako je opisala, pratila trauma zbog onoga što je prošla.

Za pretrpljenu bol traži odštetu od pet milijuna američkih dolara, kako je približio britanski Daily Mail. Priča se proširila i drugdje, a tu su i detalji iz iskaza djevojke koja je optužila Tysona.

A woman in New York state has filed a civil suit against Mike Tyson, accusing the former boxing champion of raping her in a limousine in the early 1990s, according to court filingshttps://t.co/YL0SfL5jeN

— AFP News Agency (@AFP) January 25, 2023