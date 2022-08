OBITELJSKA TRAGEDIJA VELIKOG PRVAKA: Rođaka mu izboli ispred kluba u Engleskoj

Jedan od najvećih boksača svih vremena Tyson Fury doživio je veliku obiteljsku tragediju proteklog vikenda kada mu je ispred jednog kluba u Manchesteru ubijen rođak.

Kako javljaju mediji s Otoka 31-godišnji Rico Burton ubijen je nakon što ga je napadač izbo nožem po vratu, a iako je prevezen u bolnicu tamo je podlegao zadobivenim ozljedama.

Uz preminulog Burtona teže ozljede je zadobio i jedan 17-godišnjak, a policija je brzom akcijom uhitila dvojicu napadača.

Pandemija napada noževima

Fury je nakon smrti svog rođaka na društvenim mrežama pozvao Vladu Velike Britanije da stane na kraj napadima hladim oružjem, koje je postalo često u obračunima na Otoku, a bivši boksač usporedio je takve obračune s pandemijom nasilja.

“Moj rođak je sinoć izboden u vrat. Koliko idiota nosi okolo noževe, to već postaje smiješno. Ovo treba prestati odmah. Vlada treba odmah osigurati veće kazne za zločine nožem. To je pandemija, niti ne znate koliko loša i česta dok se ne dogodi nekom bliskom vama. Život je vrlo dragocjen i može biti oduzet vrlo brzo, uživajte u svakom trenutku. Počivaj u miru, Rico”, napisao je Fury.

My cousin was murdered last night. Stabbed in the neck, this is becoming ridiculous idiots carry knives. THIS NEEDS TO STOP 🛑

🙏 RIP RICO BURTON 🙏 pic.twitter.com/AaQUAiJ358

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 21, 2022