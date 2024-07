Screenshot: Instagram/Alen "The Savage" Babić (alenthesavagebabic)

Novi teški udarac za Alena Babića, pogledajte kako ga je Englez poslao na pod u brzoj pobjedi

Autor: Ivor Krapac

Alen Babić doživio je novi bolan poraz u profesionalnoj karijeri, sličan onom iz travnja prošle godine kada je u poljskom Rzeszowu u borbi za svjetski naslov u ‘bridger’ kategoriji izgubio od domaćeg predstavnika Lukasza Rozanskog. Ovog puta, za 33-godišnjeg Hrvata je loše prošao meč protiv britanskog predstavnika, 25-godišnjeg Engleza Johnnyja Fishera, koji je slavio u londonskoj Copper Box Areni.

Fisher je riješio meč tehničkim nokautom u prvoj rundi. Borba je trajala samo pola minute. Englez je ušao u seriju i nakon 20-ak sekundi poslao je Babića na pod. Nakon toga, Babić nakon ustajanja nije mogao održati ravnotežu i sudac je presudio da je meču došao kraj.

Babić se na takvu odluku bunio, ali pomoći nije bilo. Dogodio se poraz u poticajnoj atmosferi za protivnika, slično situaciji iz poljskog Rzeszowa protiv Rozanskog, koji je tada također slavio u prvoj rundi. Podsjetimo, taj meč trajao je dvije minute prije nego je sudac u ringu odlučio da je vrijeme za prekid.









Babićev drugi poraz

Poraz od Fishera je za 33-godišnjeg Hrvata bio drugi u profesionalnoj karijeri, nakon onog koji mu je Rozanski nanio u Poljskoj. U međuvremenu, pri kraju ožujka je u londonskoj O2 Areni slavio protiv Engleza Stevea Robinsona, kada je došao do pobjede prekidom u šestoj rundi.

Babićev omjer pobjeda i poraza u profesionalnoj karijeri sada je 12-2. U meču protiv Fishera je uloga favorita bila na strani 25-godišnjeg Engleza, koji je to i opravdao. Za 33-godišnjeg Hrvata nisu se ostvarile najave da će mladom engleskom boksaču i njegovim navijačima pokvariti večer.

“Kada vidim njegovog oca i njega, osjećam da se boje. I trebaju se bojati, ja nisam tip koji će odlučiti pasti. Kada su to shvatili počeli su se bojati, mislim da su napravili veliku grešku. Ne shvaćaju koliko mi je ovo važno, ovo je moj život. On je velik tip, prirodni je atlet, no ja nikada nisam upoznao takvu vrstu boksača, a da posjeduje jak udarac”, pričao je Babić mirnim tonom dok je najavljivao ovaj meč.









Najava je bila snažna

“Uništit ću mu karijeru. Jednostavno, ne ide se s faksa u boksački ring”, dodao je još Alen Babić dok je najavljivao ovaj meč. Riječi u najavi bile su snažne, no u ringu je ispalo drugačije s obzirom na to da je 33-godišnji Hrvat pao nakon serije osam godina mlađeg britanskog protivnika, a nakon što je Babić zateturao nakon ustajanja, sudac u ringu donio je odluku da neće biti nastavka meča.