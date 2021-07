NIJE SE MOGAO POMIRITI S PORAZOM PA MU VRIJEĐAO ŽENU: ‘Javi mi se kasnije mala ku**ce, j*beš njega!’, no nije ni ona ostala dužna!

Dustin Poirier slavio je protiv Conor McGregora na posljednjem UFC-u 264. Meč je zaustavljen nakon prve runde jer je Irac pretrpio strašan lom noge, ali mora se priznati da je Poirier bio bolji u jedinoj rundi koju smo gledali.

Iako je bio poražen i ozlijeđen, McGregor je nakon borbe, sjedeći i naslonjen na kavez, dao izjavu popularnom Joeu Roganu:

“Boksanjem sam mu skidao glavu s ramena, a nogama razbijao krvavu nogu. Ništa nije gotovo, ako treba borit ću se s njim vani”, vikao je bijesni Irac.

Dustin je prokomentirao kako je do ozljede došlo jer je blokirao udarac McGregora, na što je Irac ljutito odgovorio usput vrijeđajući suprugu američkog borca:

“Nije bilo nikakvog bloiranog udarca, nije mi niti jedan udarac uspio spriječiti. Tvoja supruga mi se javlja privatnim porukama. Javi se kasnije dušo, zabavit ćemo se na mom after partyju. Izgledaš mi dobro mala ku**ce, j*beš njega!”, u svom je stilu vikao McGregor.

Ali ni Dustinova supruga mu nije ostala dužna te mu je na odlasku iz oktogona pokazala srednji prst.

Dustin Poirier’s wife Jolie flipped off Conor McGregor in the aftermath of the fight 👀 #UFC264 pic.twitter.com/WfgVXmkQzc

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) July 11, 2021