NASTAVLJA SE VERBALNI RAT HRGOVIĆA I BABIĆA: ‘On je klaun’, ‘Trebao bi se ostaviti boksa’

Autor: J.Č

Nastavljaju se prepucavanja na relaciji Filip Hrgović – Alen Babić.

Naime, Hrgović je u emisiji ‘Sport nedjeljom’ govorio o pulenima svog bivšeg trenera Leonarda Pijetraja, Marku Milunu i Alenu Babiću.

Za Miluna je rekao da bi se trebao ostaviti boksa, a Babića je po tko zna koji put nazivao svakakvim imenima.

‘Neka se ostavi boksa’

“Marko je odličan dečko u privatnom životu, ali iskreno mislim da bi se trebao prestati baviti boksom. Puno je puta bio na podu, u amaterskom boksu 7-8 puta, a to nije dobro za zdravlje. Ljudi koji ga vode mu trebaju reći da se ostavi boksa. Ako se odluči na profesionalni boks, tamo su jači udarači, drugačiji stil boksa, moglo bi mu biti pogubno po zdravlje”, započeo je Hrgović .

Alen Babić mjesecima već izaziva Hrgovića na meč, a prepucavanja između njih dvojice traju konstantno. Ni sada nije bilo drugačije.

“On nije nikakav izazov za mene, u boksačkom smislu. Znate i sami koga sam sve pobijedio u amaterskom boksu. Alen i ja smo trenirali zajedno, odrasli smo u istoj dvorani te ga dobro poznajem. Na koje god važno međunarodno natjecanje je izašao, nije uspio proći. Bili to neki jači turniri, Svjetske lige, olimpijske kvalifikacije, jednostavno je boksački limitiran”, izjavio je Filip.

Ipak, Babić je postao miljenik navijača, pogotovo u Velikoj Britaniji, gdje ga obožavaju.

“Došlo je vrijeme društvenih mreža i podcasta gdje svaka zgodnija djevojka koja malo pokaže svoje atribute, postane popularna. On je tu došao na isti način. Obrijao je glavu, pustio bradu i sada glumi klauna, proziva me i priča gluposti. On je zapravo influencer, svoju popularnost gradi na prozivkama upućenim meni. On je balon od sapunice koji će se kad-tad raspuknuti. Dobio je svojih pet minuta slave, ali nema kvalitetu za nastavak priče”, kaže Hrgović.









Babić, naravno, nije ostao kratak te je jednostavno odgovorio Hrgoviću:

“Kocka (nadimak koji je nadjenuo Hrgoviću zbog oblika glave) opet napada!”