NAPOKON SE JAVIO MCGREGOR! Khabib ga osramotio, a on već ponovo izaziva

Sve više smrdi na još jednu marketinšku namještaljku UFC-a

Khabib Nurmagomedov obranio je pojas prvaka lake kategorije protiv Conora McGregora, gušenjem u četvrtoj rundi. Irac mu je danima prijetio, govorio kako će ga poslati u bolnicu i nabiti mu nos u lubanju, a na kraju je izgubio i to sa strahom u očima dok je Rus stajao iznad njega.

Nakon borbe izbila je opća makljaža kraj kaveza koju je započeo Khabib, a navodno ga je Conor isprovocirao. Nakon svega toga javnosti se obratio Dana White i kazao kako nema nikakve šanse za revanš jer ne misli spajat tu dvojicu, koji se očito mrze, ponovo. Otišao je čak i toliko daleko da je kazao da ih je cijelo vrijeme pokušao držati jednog od drugog.

Ipak, čini se da to baš i nije cijela istina jer McGregor je na svog Twitteru najavio revanš…

Good knock. Looking forward to the rematch.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 7, 2018