‘NAJVIŠE BIH ZAHVALIO BOGU’! Hrgović slao puse mami, a nećete vjerovati kome je još odao počast!

Hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović osvojio je naslov interkontinentalnog prvaka u teškoj kategoriji po verziji WBC zahvaljujući pobjedi nokautom u trećoj rundi protiv Amerikanca Amira Mansoura u zagrebačkoj Areni.

Osvajač brončane olimpijske medalje iz rio de Janeira 2016., 26-godišnji Hrgović dominirao je protiv 20 godina starijeg suparnika od samoga početka dvoboja. No, američki veteran, koji prije subotnje borbe niti jednom nije bio nokautiran, uspio istrpjeti Hrgovićeve nalete u prve dvije runde, ali je sredinom treće rune prvi put pokleknuo da bi na samom kraju te dionice meča još jednom pao na koljena te se više nije stigao na vrijeme oporaviti.

Hrgoviću je ovo bila šesta profesionalna borba i šesta pobjeda, a peta nokautom. S druge strane, Mansour je u 28. borbi doživio treći poraz, no prvi prije isteka zadanog broja rundi.

Nakon meča Hrgović je otkrio planove za budućnost i podijelio dojmove.

“Iznad svih Hrvatska”, vikao je to Hrgović nakon meča i onda se zahvalio Mansouru, svoj timu stručnjaka, obitelji i svom promotoru Sauerlandu, a na koncu se zahvalio i gradonačelniku Bandiću. “Najviše bih zahvalio dragom Bogu na ovakvom meču i za to što smo svi živi i zdravi”, rekao je pred punom Arenom Hrga.

“Pa dobar pojas je to za početak. Ne znači mi toliko pojas, ja želim onaj pravi WBC pojas, ali znači mi ova puna Arena i grada Zagreba. To mi je najbitnije i to me ispunjava. Pojas kao pojas, ali nije onaj pravi. Lijepo je vidjeti sva lica, ali poslije borbe, prije borbe ne jer mi bude neke posebne emocije i treba mi koncentracija. Ali poslije meča je to sjajno. Ovo je tek početak bit će još titula i mečeva po Hrvatskoj i Zagrebu”, rekao je Hrgović pred kamerom RTL-a.

“Što smo radili u Miamiju? Pa gledajte, sa svojim kondicijskim trenerom sam popravio noge i radim s njim već dvije godine. Puno smo radili, trčali, ali nekako mi to prirodno dođe kada je protivnik opasan onda mi noge rade, kada nije, onda su mrtve”.

“Kako je obitelj podnijela? Vjerujem da je tati i obitelji stresno bilo. Mama nije ni došla. Mama volim te, evo nisam dobio niti jedan udarac. Pusa mamice”.

Komentirao je Mansoura. “Nije jednostavno nekome se boriti s klincem koji ima šest mečeva. Sad će najveći posao biti na mom timu Sauerlandu da me spare s nekim koji će doć na pravo mjesto u pravo vrijeme. Gdje neću izgorit i dati sve od sebe. Ja sam spreman za sve, koga god dovedu. Ne bojim se nikog i ne respektiram nikog u ringu. Evo i Amir je govori da sam klinac, pa eto kako je ispalo”.

Gdje bi volio boksati? “Volio bih se još boksati na Poljudu i Maksimiru. To je moja želja”.

Gdje će trenirati? “Trening Camp u Miamiju je sjajan. Pedro me naučio neke stvari da gledam boks iz drugog kuta i on je čovjek koji mi je bio potreban. I u budućnosti će taj kamp biti podjeljen na dva dijela jedan u Miamiju jedan u Zagrebu”.