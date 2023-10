Najveći Hrvat u iseljeništvu na velikoj prekretnici, ako ne uspije mogao bi to biti bolan udarac

Autor: Ivor Krapac

Iščekivanju uskoro dolazi kraj, a s obzirom na to koliko se čekalo, bit će to poseban meč u velikoj karijeri koju je do sada izgradio Stipe Miočić. Borilački majstor hrvatskih korijena, koji je svojedobno rekao da se osjeća i Hrvatom i Amerikancem, imat će pred sobom silno veliki izazov na priredbi UFC 295 koja nas čeka 11. studenog u New Yorku.

Legendarna dvorana Madison Square Garden bit će mjesto okršaja u kojem će 41-godišnji Stipe ići na drugu borilačku legendu, Jona Jonesa, aktualnog teškaškog prvaka u UFC-u – u meču koji se itekako čeka na način da ljubitelji mješovitih borilačkih vještina navijaju da se nešto u međuvremenu ne zakomplicira, kao što se ponekad zna dogoditi u svijetu borbi.

Što se Miočića tiče, komplikacija ne bi trebalo biti. Stipe je svojem narednom izazovu već okrenut, naporno radi na sebi, a po informacijama kako se bliži borba, već je došao do idealne težine kakva bi bila potrebna za ovaj meč, oko 111 kilograma. Najava borbe jako obećava, to pokazuje Stipina statura, ali puno govore i riječi kojima priča o svojoj trenutnoj snazi.





Vjeruje u svoju moć

Kako se radi i do kakve je stature došao, Miočić svojim ‘fanovima’ i svima drugima zainteresiranima pokazuje i objavama na društvenim mrežama. Bio je na vrhu, s teškaškim naslovom u rukama, bio je i u puno rasprava o najvećem teškašu u povijesti u UFC-u, ali sve to je borilački majstor sada ostavio za sobom, razmišljajući samo o napadu na Jona Jonesa.

Bilo je do sada u karijeri i bolnih ožiljaka, Stipe se u pripremama već silno trudi da se to ne ponovi.

Jedan od tih ožiljaka bio je i onaj posljednji, prije povratka koji se sada bliži.

U jednoj večeri izgubio puno

Prošlo je od toga već više od dvije godine, dogodilo se preklani u ožujku, s bolnom večeri u kojoj je Miočić u Las Vegasu prekidom izgubio od Francisa Ngannoua, a time je ostao bez teškaškog naslova u UFC-u.

Izgubio je tada puno, ponajprije titulu, no nakon četvrtog poraza u karijeri u profesionalnim vodama, došli su i upitnici hoće li uopće ići dalje u karijeri u UFC-u. Čekalo se dugo, neki su Miočića već otpisali, no Stipe nije otpisao samog sebe. Ni u jednom trenutku nije se predao riječima koje bi govorile o gubitku starog žara.









Taj plamen se nije ugasio, samo se na neko vrijeme pritajio, između ostalog, i uz okretanje obiteljskom životu sa suprugom Ryan Marie i dvoje male djece, sinom i kćeri. Ipak, od svijeta borbi se nije previše udaljio, a uskoro na red dolazi večer povratka.

Kako će taj povratak izgledati? Mnogi Jona Jonesa vide kao favorita, ali Miočić je nedavno imao upozorenje za sve koji ne vjeruju u njega.

‘Kladite se protiv mene i izgubit ćete’

“Ako ćete se kladiti protiv mene, izgubit ćete novac”, bio je Miočićev istup, s pojašnjenjem u kakvoj formi i tjelesnom stanju ide prema velikom meču.

“Mislim da ću mu zadati probleme svojom brzinom, snagom udarca, kutevima pod kojima udaram”, poručio je što se sprema za večer u New Yorku.

“Udaram jače nego mnogi ljudi misle”, poručio je Miočić Jonu Jonesu, ali i svima ostalima koji ne vjeruju.

Veselje zbog navijača

Puno je vremena prošlo od posljednjeg meča i poraza od Ngannoua, a prije nego se sretne s Jonesom, Miočić se veseli što će ponovno uza sebe imati i svoje navijače. Nedostajala mu je borba, za to se sada priprema na treninzima, ali nedostajala je i atmosfera koju donosi veliki meč.

Stipe je puno puta već slavio sa svojim ‘fanovima’, pogotovo u danima dok je pojas za prvaka bio njegov.

Atmosfera će biti prava u New Yorku, a tako će biti i među Miočićevim navijačima u saveznoj državi Ohio, koja je njegov dom, ali i u Hrvatskoj, domovini njegovih korijena. “Ja se osjećam kao i Amerikanac i Hrvat. Ponosan sam na to odakle sam došao”, rekao je svojedobno dok su ga o tome pitali.

Među navijačima u Hrvatskoj, pamte se scene poput one dok je svojedobno bio u okršaju s Juniorom dos Santosom, s praćenjem meča na kojem su se u lokalnom kafiću u Rtini nedaleko od Zadra tada okupili Stipina rodbina i prijatelji.

Gleda se do kasno u noć ili do rano ujutro po našem vremenu, a uskoro na red dolazi i novi spektakl.

Atmosfera kakvu voli

Prije i nakon što velika borba prođe, Stipe će i dalje uživati i u drugim stvarima, poput druženja s mnogima koji štuju njegov uspjeh u karijeri punoj odricanja i rizika. Voli svoje ‘fanove’, a posebno veselje dolazi kada dođu Hrvati, kao što je bilo jednom prilikom u Clevelandu dok je u posjetu bila Kolinda Grabar-Kitarović, tada hrvatska predsjednica.

“Hvala Hrvatskoj na tome što me uvijek podržava. Sve vas volim”, napisao je Stipe tada.

Hrvatska svojom ljubavlju uzvraća ovoj legendi borbi, bit će uz njega i u novom izazovu protiv velikog majstora koji ga uskoro čeka.