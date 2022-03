NAJATRAKTIVNIJA SVJETSKA BORKINJA RADI ZAOKRET: Skidala se i mlatila, sada sprema nešto novo

Paige vanZant, 27-godišnja Amerikanka koja je u sportskoj karijeri dugo gradila svoj put u mješovitim borilačkim vještinama u različitim organizacijama, spremna je za nešto novo. VanZant će uskoro biti u akciji kao ‘kečerica’ u tzv. profesionalnom hrvanju, američkom spektaklu koji privlači puno ljudi iako se u ringu ne bori zaozbiljno.

Nakon što je do sada bila pod ugovorom s organizacijom Bare Knuckle Fighting, u kojoj se tuče golim rukama, VanZant će staviti potpis na suradnju s All Elite Wrestlingom. To je otkrio Tony Khan, prvi čovjek AEW-a, osoba s različitim interesima i poslovima u sportu – uključujući i vođenje Fulhama, sadašnjeg engleskog drugoligaša čiji je vlasnik Tonyjev otac Shahid Khan.

Čelnik AEW-a je dogovor s VanZant objavio na Twitteru, a s dolaskom 27-godišnje Amerikanke, u ring te organizacije stiže i puno atrakcije jer to VanZant već jako dugo nudi svima koji je prate na Instagramu.

Ima dva profila

Sa svojim osnovnim profilom i još jednim pričuvnim, s dodatkom koji veli da je taj drugi ekskluzivan, 27-godišnja Amerikanka svako malo privlači pažnju, nekad sama, a nekad sa suprugom Austinom Vanderfordom, još uvijek aktivnim borcem. Na osnovnom profilu prati je tri milijuna ljudi, a na onom pričuvnom je do sada privukla 40-ak tisuća pratitelja i pratiteljica.

Otvorila i svoju stranicu

Ova borkinja, koja se često zna skinuti i pokazati puno, otvorila je i vlastitu stranicu za ekskluzivni sadržaj. Na nju želi privući najzagriženije ‘fanove’, a jako često svoju stranicu promovira fotografijama iz kategorije za 18 godina i starije, poput – ove.

Pokazivanja u atraktivnom izdanju ne nedostaje, toga uvijek ima.

Potpis na priredbi AEW-a

Potpis 27-godišnje Amerikanke najavljen je za dolazeću srijedu, na AEW-ovoj priredbi Dynamite. Nakon toga, čekat će se i vijest kada će VanZant imati prvi nastup u svojoj novoj karijeri.