(VIDEO) MUČIO TRUDNU SUPRUGU, PUCAO U NJU, PA JU JE VEZANU UZ BETON BACIO S MOSTA! Zločin koji je sve šokirao

Felix Verdejo, poznati boksač iz Portorika, predao se policiji nakon što je optužen za ubojstvo supruge, javljaju tamošnji mediji. Nakon što su otkriveni posmrtni ostaci, slavni sportaš odlučio se predati.

Sportaš poznat pod nadimkom “Dijamant” optužen je tako da je prvo istukao svoju suprugu, potom ju je drogirao, a onda ju je vezao uz betonski stup i na kraju bacio s mosta.

“Zločin se dogodio navodno jer je bio ljutit jer mu je supruga ostala trudna”, otkrivaju pojedini izvori.

Nije sve učinio sam, imao je navodno i pomagače. Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine predstavljao je svoju zemlju u amaterskoj konkurenciji.

U svojoj karijeri ima 29 nastupa u ringu i čak 27 pobjeda.

Na žalost, nitko više neće spominjati njegove trofeje u karijeri, jedan zločin bacio je debelu sjenu…

VIDEO of Boxer Felix Verdejo right after he surrendered to the FBI in Puerto Rico pic.twitter.com/FNni5jFGFv

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 3, 2021